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FRANCE

RC Lens Mercato : le grand retour de Thauvin à l’OM validé ! 

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 18:00
Florian Thauvin (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Lancé par Walid Acherchour sur le ton de la boutade, l’idée d’un retour de Florian Thauvin à l’OM (RC Lens, 33 ans) séduit les supporters marseillais. 

Évoquée sur le ton de la plaisanterie par Walid Acherchour, l’hypothèse d’un retour de Florian Thauvin à l’OM a rapidement trouvé un écho favorable auprès des supporters marseillais.

Les supporters de l’OM disent oui à Thauvin

But! a interrogé les fans de l’OM à travers un sondage : « Valideriez-vous un retour de Florian Thauvin ? » Le résultat est sans appel :

  • Oui : 68,2 %
  • Non : 31,8 %

Près de sept supporters sur dix se montrent donc favorables au retour de l’ancien champion du monde sous le maillot olympien. En revanche, cette piste apparaît aujourd’hui extrêmement difficile à concrétiser. D’un côté, l’OM ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour monter une telle opération sur ce mercato estival. De l’autre, Florian Thauvin aurait tout intérêt à privilégier un projet sportif plus ambitieux.

Un retour qui relève du rêve

En rejoignant le RC Lens, l’ailier pourrait notamment disputer la Ligue des champions, alors que Marseille est engagé en Ligue Europa. Un argument sportif qui pèse lourd dans la balance. 

Si l’idée séduit largement les supporters olympiens, elle semble donc davantage relever du fantasme que d’une réelle possibilité sur le marché des transferts. L’attachement entre Florian Thauvin et l’OM reste intact, mais les réalités économiques et sportives rendent aujourd’hui un retour très improbable.

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