OM : Libéré, délivré… la fin de l’aventure approche pour Kondogbia

Geoffrey Kondogbia pourrait quitter l’OM avant la fin du mercato estival. En l’absence d’offre, la direction phocéenne envisagerait même une solution radicale pour se séparer de l’international centrafricain.

Une dernière année de contrat menacée

À 33 ans, Geoffrey Kondogbia ne semble plus assuré d’aller au bout de son contrat avec l’Olympique de Marseille. Selon La Minute OM, le club phocéen pourrait libérer son milieu de terrain de sa dernière année de bail si aucune proposition n’arrive d’ici à la fermeture du mercato.

L’objectif serait avant tout financier. Une résiliation permettrait à l’OM d’alléger sa masse salariale, même si les conditions d’un éventuel accord entre les deux parties ne sont pas précisées. Le départ de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid pourrait donc intervenir sans indemnité de transfert.

Geoffrey Kondogbia pourrait partir libre de Marseille. En l’absence d’offre d’ici la fin du mercato, l’OM envisagerait de le libérer de sa dernière année de contrat afin d’alléger sa masse salariale. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2080734032560800246

Les blessures pèsent dans la réflexion

La situation physique de Geoffrey Kondogbia renforcerait également cette possibilité. Les nombreuses blessures rencontrées par le milieu de terrain depuis son arrivée à Marseille ont limité sa continuité et incitent désormais la direction olympienne à réfléchir à une séparation anticipée.

Le Centrafricain conserve pourtant un CV solide, avec des passages au RC Lens, au Séville FC, à l’AS Monaco, à l’Inter Milan, au FC Valence et à l’Atlético de Madrid. Sa valeur marchande avait notamment atteint 30 M€ lors de son aventure valencienne, en 2018 et 2019.

L’OM attend toujours une offre

À ce stade, aucun départ n’est acté. Marseille privilégierait logiquement un transfert avant d’envisager de rendre sa liberté au joueur. L’avenir de Kondogbia avait déjà alimenté les discussions, notamment autour d’un possible retour au RC Lens.

La direction phocéenne doit désormais patienter jusqu’aux derniers jours du marché. Sans proposition jugée satisfaisante, la résiliation de sa dernière année de contrat pourrait devenir l’option retenue pour tourner la page.