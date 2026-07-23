OM, RC Lens Mercato : Florian Thauvin envoyé à Marseille !

Le journaliste de RMC Sport, Walid Acherchour, a proposé un retour de Florian Thauvin (RC Lens) à l’OM.

Dans l’émission L’After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour a évoqué le mercato estival de l’Olympique de Marseille, expliquant que le club phocéen ne ferait pas de folies cet été. « C’est très chaud à l’OM. Il n’y a pas d’argent. Ça va être des coups entre 2 et 5 millions d’euros. Les transferts à 10-15 millions d’euros, c’est fini. La cellule de recrutement va devoir être très bonne. Tout le monde est à vendre. »

« Je lance une petite idée : retour de Thauvin à l’OM »

Le journaliste de RMC Sport a ensuite lancé l’idée d’un retour de Florian Thauvin à l’OM, lui qui a déjà porté les couleurs du club phocéen entre 2013 et 2015, puis entre 2016 et 2021. « Je lance une petite idée : retour de Florian Thauvin à l’OM. Est-ce que Florian Thauvin viendrait à l’OM ? À droite à la place de Mason Greenwood. Florian Thauvin, qui a refusé de tirer un penalty contre l’OM l’année dernière au stade Bollaert, si demain on l’appelle et qu’on lui dit : « Écoute mon copain, t’es leader de l’OM en Ligue Europa », Thauvin, je pense que les Marseillais le prennent tous les jours aujourd’hui… », a lancé notre confrère.

Recruté l’été dernier par le RC Lens en provenance de l’Udinese pour seulement six millions d’euros, le champion du monde 2018 s’est parfaitement relancé sous les couleurs des Sang et Or. Il a notamment contribué au titre de vice-champion de France et à la victoire en Coupe de France, tout en inscrivant 14 buts et en délivrant 10 passes décisives en 37 matchs disputés toutes compétitions confondues.