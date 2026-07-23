La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Arrivé à l’ASSE plein d’ambitions, Ian Cathro pourrait encore se renforcer au mercato estival.

L’ASSE est encore loin d’avoir terminé son recrutement estival. Malgré plusieurs renforts déjà enregistrés cet été, Ian Cathro souhaiterait encore compléter son effectif avant la clôture du mercato. Trois postes seraient toujours considérés comme prioritaires.

Le onze idéal commence à prendre forme à l’ASSE

Sur X, Green Prospect s’est prêté à un exercice de projection en imaginant l’équipe type des Verts une fois le mercato terminé : « Un peu de projection dans cette saison. Football fiction bien sûr car ce n’est pas Football Manager mais dans un monde idéal ça se dessine comme ça. Pour moi il manque encore un 10, un arrière gauche et un buteur (car départ de Stassin). » Une analyse qui rejoint les besoins identifiés en interne.

Aux dernières nouvelles, Ian Cathro souhaite effectivement renforcer trois secteurs de jeu avant la fin du marché estival. Le technicien écossais de l’ASSE attend un latéral gauche capable de s’imposer rapidement, un milieu offensif créatif pour animer le jeu entre les lignes ainsi qu’un véritable avant-centre en cas de départ de Lucas Stassin.

Encore trois priorités pour Cathro à l’ASSE ?

Les dirigeants de Kilmer Sports Ventures travaillent toujours sur ces différents dossiers afin d’offrir au nouvel entraîneur un effectif conforme à ses attentes. Avec déjà plusieurs recrues officialisées cet été, l’ASSE entend poursuivre sa reconstruction. Les prochaines semaines pourraient donc être animées dans le Forez, où les dirigeants souhaitent boucler les derniers ajustements avant le coup d’envoi de la saison de Ligue 2.