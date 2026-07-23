Le retour de Loïs Openda (Juventus, 26 ans) au RC Lens cet été a pris un coup dans l’aile dont les supporters des Sang et Or ne sont pas dupes.

Le retour de Loïs Openda au RC Lens semble perdu d’avance. Alors que les discussions restent compliquées avec la Juventus Turin, les supporters lensois se montrent désormais très pessimistes sur les chances de revoir leur ancien buteur en Artois.

Les supporters du RC Lens ont rendu leur verdict

La Juventus Turin souhaite pourtant prêter son attaquant afin qu’il retrouve de la valeur sur le marché des transferts, après avoir déboursé plus de 40 millions d’euros pour le recruter en provenance du RB Leipzig. Mais le club italien souhaite également assumer la plus petite partie possible du salaire du Belge.

Dans le même temps, la concurrence se renforce avec plusieurs clubs intéressés, notamment l’Olympique Lyonnais et Coventry. Le site Lensois.com a demandé à ses lecteurs s’ils croyaient encore à un retour de Loïs Openda. Le résultat est sans appel :

Non, le montage semble trop compliqué pour Lens : 57,99 %

C’est du 50-50 : 25,42 %

Oui, je pense que ça va se faire : 16,59 %

Leca travaille déjà sur d’autres pistes

Une large majorité des supporters estime donc que le dossier est désormais trop compliqué à boucler pour les Sang et Or.

Face à ces nombreuses difficultés, Jean-Louis Leca explore déjà plusieurs alternatives afin de renforcer l’attaque lensoise. Le directeur sportif du RC Lens ne souhaite pas dépendre uniquement du dossier Openda, dont l’issue paraît de plus en plus incertaine.