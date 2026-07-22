Le Stade Rennais continue de peaufiner sa préparation estivale avec une organisation pensée pour l’ensemble de son effectif.

Le Stade Rennais ne laisse rien au hasard cet été. Alors que l’équipe première disputera un match amical face au Club Bruges samedi soir, Franck Haise a prévu une autre rencontre dans la matinée afin de donner du temps de jeu à ceux qui en ont besoin.

Un match spécial du Stade Rennais face à Saint-Malo

Selon Ouest-France, le Stade Rennais affrontera également l’US Saint-Malo, pensionnaire de National 1, lors d’un match amical programmé samedi matin. Cette rencontre ne concernera pas forcément les cadres habituels du groupe professionnel, mais plutôt les joueurs en manque de rythme et les jeunes éléments du centre de formation.

Cette initiative montre la volonté de Franck Haise d’impliquer l’ensemble de son effectif durant cette préparation. Pour les jeunes Rennais, cette opposition représente une belle opportunité de se montrer face à une équipe habituée aux joutes du championnat National 1.

Haise veut concerner tout le groupe du SRFC

Les joueurs qui reviennent progressivement ou qui accusent un retard dans leur préparation pourront également retrouver des sensations et accumuler du temps de jeu. Habitué à faire confiance aux jeunes lors de son passage au RC Lens, Franck Haise semble vouloir conserver cette approche à Rennes.

Dans un mercato où le club breton cherche aussi à renforcer son effectif, la formation pourrait encore jouer un rôle important dans les mois à venir. Cette rencontre face à Saint-Malo sera donc un moment important pour plusieurs espoirs du Stade Rennais, désireux de convaincre leur nouvel entraîneur.