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FRANCE

Stade Rennais Mercato : un ailier gauche en approche ?

Par Fabien Chorlet - 19 Juil 2026, 15:10
Franck Haise, l'entraîneur du Stade Rennais

Le Stade Rennais devrait encore renforcer son secteur offensif cet été avec l’arrivée attendue d’un nouvel ailier gauche.

Le Stade Rennais s’est montré particulièrement actif dans le sens des arrivées depuis le début du mercato estival avec déjà six recrues enregistrées : Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds. Si les priorités actuelles du club rouge et noir semblent être le recrutement d’un patron en défense centrale ainsi que le dégraissage de l’effectif, les dirigeants rennais auraient également prévu de renforcer un autre secteur de jeu.

Rennes veut recruter un ailier gauche

Selon les indiscrétions du compte X @jonathan35001, un ailier gauche devrait débarquer au Stade Rennais d’ici la fin du mercato estival. « Il y a un ailier gauche qui devrait arriver. J’ai déjà donné quelques noms », a affirmé l’insider du SRFC sur le réseau social.

Pour rappel, les noms de Martin Terrier, Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Zuriko Davitashvili (AS Saint-Étienne) ou encore Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg) ont été évoqués depuis le début de l’été pour venir renforcer le côté gauche de l’attaque de Franck Haise.

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