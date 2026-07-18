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Stade Rennais Mercato : après Cresswell, la nouvelle priorité a fuité !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 09:00
Franck Haise et Loïc Désiré

Une fois le recrutement de Charlie Cresswell bouclé, s’il se concrétise, le Stade Rennais devrait se concentrer sur les départs.

Après avoir déjà enregistré six recrues depuis le début du mercato estival (Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds), le Stade Rennais a fait du recrutement d’un patron en défense centrale sa priorité absolue. Charlie Cresswell reste la cible numéro un à ce poste, mais les négociations avec Toulouse tarderaient à se finaliser, les dirigeants toulousains jouant la montre dans ce dossier.

Après Cresswell, place aux ventes !

Après la venue de ce défenseur central, réclamé avec insistance par Franck Haise, et qui pourrait donc être Charlie Cresswell, le club Rouge et Noir devrait lever le pied sur les arrivées. Selon le compte X et insider du SRFC @jonathan35001, la prochaine priorité des dirigeants rennais sera désormais de dégraisser l’effectif.

Plusieurs joueurs seraient concernés par un possible départ, parmi lesquels Lilian Brassier, Djaoui Cissé, Seko Fofana, Glen Kamara, Ludovic Blas ou encore Breel Embolo. Des ventes qui permettraient au Stade Rennais d’alléger sa masse salariale tout en se donnant davantage de marge de manœuvre pour la fin du mercato estival.

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