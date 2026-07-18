Revue de presse Coupe du monde 2026 : Messi & Co perturbés avant la finale, le verdict est tombé pour Yamal !

Voici la revue de presse spécial Coupe du monde en date du samedi 18 juillet 2026.

Espagne : états rassurants pour Yamal et Porro

À deux jours de la grande finale de la Coupe du monde 2026, dimanche avec l’Espagne face à l’Argentine (21h), Lamine Yamal et Pedro Porro n’ont pas participé normalement à la séance d’entraînement dans le New Jersey, près de New York. La Fédération espagnole a fait savoir aux médias locaux qu’elle n’était pas inquiète sur leur état de santé de Yamal et de Porro. Les deux joueurs suivent une procédure adaptée à trois jours de la grande finale. Ils étaient de retour avec le groupe ce vendredi.

Argentine : la préparation de la finale perturbée

La préparation de l’Argentine pour la finale a connu un contretemps inattendu. Selon AS, l’Albiceleste a quitté Atlanta avec plusieurs heures de retard jeudi en raison d’un violent orage ayant perturbé le trafic aérien. Après avoir obtenu une autorisation exceptionnelle pour décoller, les hommes de Lionel Scaloni ont finalement rejoint New York tard dans la nuit. Ce retard a contraint la sélection argentine à patienter de longues heures dans son hôtel avant de pouvoir prendre l’avion.

L’Albiceleste a désormais repris sa préparation dans le New Jersey, où la qualité de l’air est également dégradée par les fumées des incendies de forêt au Canada, un facteur supplémentaire qui complique la préparation à la séance d’entrainement près du stade qui accueillera la finale ainsi que les derniers jours avant la finale.

Espagne – Argentine : une bague pour les champions du monde !

La FIFA va innover et annoncé que les champions du monde 2026 recevront, en plus de leur médaille et du trophée, une bague de champion, une première dans l’histoire de la compétition, directement inspirée des traditions des grandes ligues nord-américaines. Au total, 2 026 bagues seront produites en référence à l’année du tournoi. Trente exemplaires, personnalisés aux couleurs du pays sacré, seront remis aux joueurs et au staff de l’équipe victorieuse. Les autres seront commercialisés comme produits officiels sous licence FIFA.