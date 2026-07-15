Angleterre – Argentine (1-2) : l’Albiceleste renverse les Three Lions et rejoint l’Espagne en finale !

Menée jusqu’à la 86e minute, l’Argentine a une nouvelle fois fait parler son incroyable résilience pour renverser l’Angleterre (2-1) en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Longtemps fermée et très engagée, cette demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine a tenu toutes ses promesses sur le plan de l’intensité. Les duels se sont multipliés dès les premières minutes, avec peu d’occasions franches avant la pause. Il a fallu attendre la 33e minute pour voir la première tentative cadrée, tandis que Lionel Messi sonnait la révolte argentine en fin de première période sans parvenir à faire la différence.

Au retour des vestiaires, l’Argentine a poussé, mais c’est l’Angleterre qui a frappé la première grâce à Anthony Gordon, auteur de l’ouverture du score à la 55e minute, son premier but dans cette Coupe du monde. Les Three Lions ont ensuite reculé dangereusement, laissant les champions du monde installer un siège devant la surface anglaise.

Après plusieurs occasions, dont une tête de Mac Allister sur le poteau, l’Albiceleste a finalement été récompensée. Servi par Lionel Messi, Enzo Fernandez a déclenché une superbe frappe de loin pour égaliser à la 86e minute. Puis, dans le temps additionnel, Messi a encore fait la différence en délivrant un second caviar, cette fois pour Lautaro Martinez, dont la tête a offert une victoire renversante à l’Argentine (2-1, 90e+2).

Déjà revenue de situations compromises contre le Cap-Vert, l’Égypte et la Suisse durant ce Mondial, la sélection de Lionel Scaloni confirme une nouvelle fois sa force de caractère. Grâce à ce succès arraché au bout du suspense, l’Argentine retrouve la finale de la Coupe du monde, où elle affrontera l’Espagne avec l’ambition de conserver son titre mondial. De son côté, l’Angleterre affrontera l’équipe de France pour la 3e place, samedi soir.