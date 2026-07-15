À LA UNE DU 15 JUIL 2026
[23:07]Angleterre – Argentine (1-2) : l’Albiceleste renverse les Three Lions et rejoint l’Espagne en finale !
[23:00]OL : gros coup dur mercato signé Malick Fofana
[22:40]RC Lens Mercato : le tapis rouge est déroulé pour Loïs Openda !
[22:20]FC Nantes : les Kita reçoivent une excellente nouvelle venue des supporters
[22:00]OM : Paixão, Gouiri, Aguerd… Lorenzi ouvre la porte à tous les départs !
[21:40]ASSE Mercato : nouvelle menace pour Davitashvili, un club va repasser à l’action !
[21:21]RC Lens Mercato : un nouveau départ officialisé
[21:12]PSG : le prix d’un Titi commence à faire parler
[21:00]OL : Corentin Tolisso porte Lyon vers la victoire face au Servette en amical
[20:40]OM : une figure du club brutalement écartée de l’équipe première !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Angleterre – Argentine (1-2) : l’Albiceleste renverse les Three Lions et rejoint l’Espagne en finale !

Par William Tertrin - 15 Juil 2026, 23:07

Menée jusqu’à la 86e minute, l’Argentine a une nouvelle fois fait parler son incroyable résilience pour renverser l’Angleterre (2-1) en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Longtemps fermée et très engagée, cette demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine a tenu toutes ses promesses sur le plan de l’intensité. Les duels se sont multipliés dès les premières minutes, avec peu d’occasions franches avant la pause. Il a fallu attendre la 33e minute pour voir la première tentative cadrée, tandis que Lionel Messi sonnait la révolte argentine en fin de première période sans parvenir à faire la différence.

Au retour des vestiaires, l’Argentine a poussé, mais c’est l’Angleterre qui a frappé la première grâce à Anthony Gordon, auteur de l’ouverture du score à la 55e minute, son premier but dans cette Coupe du monde. Les Three Lions ont ensuite reculé dangereusement, laissant les champions du monde installer un siège devant la surface anglaise.

Après plusieurs occasions, dont une tête de Mac Allister sur le poteau, l’Albiceleste a finalement été récompensée. Servi par Lionel Messi, Enzo Fernandez a déclenché une superbe frappe de loin pour égaliser à la 86e minute. Puis, dans le temps additionnel, Messi a encore fait la différence en délivrant un second caviar, cette fois pour Lautaro Martinez, dont la tête a offert une victoire renversante à l’Argentine (2-1, 90e+2).

Déjà revenue de situations compromises contre le Cap-Vert, l’Égypte et la Suisse durant ce Mondial, la sélection de Lionel Scaloni confirme une nouvelle fois sa force de caractère. Grâce à ce succès arraché au bout du suspense, l’Argentine retrouve la finale de la Coupe du monde, où elle affrontera l’Espagne avec l’ambition de conserver son titre mondial. De son côté, l’Angleterre affrontera l’équipe de France pour la 3e place, samedi soir.

Coupe du monde 2026

Actu foot Coupe du monde 2026 : les infos les plus chaudes

À lire aussi