OM : une figure du club brutalement écartée de l’équipe première !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Présent depuis plusieurs années auprès de l’équipe première, Pancho Abardonado ne fera plus partie du staff professionnel de l’OM cette saison selon La Minute OM. L’ancien entraîneur intérimaire va être réaffecté au centre de formation, sur fond de soupçons de fuites internes.

Abardonado quitte le groupe professionnel

C’est la fin d’une longue aventure au sein du staff de l’équipe première pour Pancho Abardonado. Adjoint de plusieurs entraîneurs successifs et même appelé à assurer l’intérim sur le banc marseillais, le technicien ne travaillera plus quotidiennement avec le groupe professionnel. La direction olympienne a décidé de modifier ses fonctions à l’occasion de cette nouvelle saison.

Une réaffectation au centre de formation

Pancho Abardonado ne quitte toutefois pas totalement l’Olympique de Marseille. Le club aurait choisi de le réaffecter au centre de formation, où son expérience et sa connaissance de l’environnement marseillais pourront être mises au service des jeunes joueurs. Cette décision constitue néanmoins un sérieux déclassement pour celui qui occupait depuis des années une place importante auprès de l’équipe première.

🚨Pancho Abardonado ne sera plus dans le groupe pro.



Il travaillera avec le centre de formation !#TeamOM pic.twitter.com/32D4ChSWDV — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 15, 2026

Des soupçons de fuites en interne

Cette mesure interviendrait dans un contexte particulièrement tendu. Pancho Abardonado serait soupçonné en interne d’avoir transmis à certains médias des informations provenant du vestiaire olympien. À ce stade, aucun élément public ne permet toutefois de confirmer formellement ces accusations et la direction marseillaise ne les a pas officiellement commentées. Sa mise à l’écart du groupe professionnel ne peut donc pas être présentée avec certitude comme une sanction liée à ces supposées fuites.

L’OM veut reprendre le contrôle

Cette réorganisation illustre malgré tout la volonté de la direction de verrouiller davantage la communication autour de l’équipe première. Dans un club aussi exposé médiatiquement que l’OM, les informations internes sont particulièrement surveillées. Le départ de Pancho Abardonado du staff professionnel marque donc un véritable tournant, même si les raisons exactes de sa réaffectation restent encore à clarifier.