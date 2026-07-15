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RC Lens Mercato : un nouveau départ officialisé

Par William Tertrin - 15 Juil 2026, 21:21

Après avoir signé son premier contrat professionnel avec le RC Lens cet été, Samuel Dié va poursuivre sa progression en Ligue 3.

Le RC Lens continue d’accompagner le développement de ses jeunes talents. Le club artésien a officialisé ce mercredi le prêt de Samuel Dié à l’AS Cannes pour la saison 2026-2027. L’avant-centre, récemment passé professionnel jusqu’en 2029, évoluera en Ligue 3 dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, preuve que les Sang et Or comptent sur lui pour l’avenir.

Auteur d’une excellente saison avec le groupe Élite lensois, dont il était l’un des leaders, Samuel Dié s’est distingué par sa régularité offensive. Ses performances ont convaincu le Racing de lui offrir son premier contrat professionnel au début du mois de juin avant de lui trouver un projet lui garantissant davantage de temps de jeu.

Promu en Ligue 3, l’AS Cannes représente un environnement idéal pour permettre au jeune attaquant de franchir un nouveau palier dans le football professionnel. À Lens, l’objectif est clair : voir le joueur revenir plus expérimenté à l’issue de cet exercice, après une saison complète au plus haut niveau amateur français.

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