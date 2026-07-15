OL : Corentin Tolisso porte Lyon vers la victoire face au Servette en amical

L’OL poursuit sa montée en puissance durant sa préparation estivale. Menés dès les premières minutes par le Servette FC, les hommes de Paulo Fonseca ont finalement renversé la rencontre (2-1).

L’OL continue d’enchaîner les succès en préparation. Opposés au Servette FC, les Gones se sont imposés 2-1 au terme d’une rencontre plus disputée que les deux précédentes face à Mâcon (5-2) et Saint-Gall (6-3).

Pourtant, les Suisses ont frappé d’entrée. Dès la 3e minute, Junior Kadile a profité d’un bon service de Mathis Lambourde pour tromper Rémy Descamps et surprendre une défense lyonnaise encore en rodage. Après un début de match compliqué, l’OL a progressivement pris le contrôle du ballon, notamment grâce aux recrues Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup et Julien Duranville, titularisées par Paulo Fonseca.

L’égalisation est finalement arrivée juste avant la pause. Sur un coup franc de Tyler Morton, la remise de la tête de Mohamed Ouédraogo a permis à Corentin Tolisso de conclure à bout portant (37e). Au retour des vestiaires, Dominik Greif s’est illustré avec plusieurs arrêts décisifs avant que Kaïl Boudache n’obtienne un penalty, transformé sans trembler par Tolisso pour signer un doublé et offrir la victoire aux Lyonnais (60e).

Avec ce troisième succès consécutif, l’OL confirme sa montée en régime avant la suite de sa préparation. Les joueurs de Paulo Fonseca retrouveront les terrains samedi à 19 heures pour un nouveau test face au Slavia Prague.

La compo de l’OL : Descamps (Greif 46′)- Maitland-Niles (Kango 46′), Mata (Cap.) (Kamara 60′), Kluivert (Tessmann 60′), Ouedraogo (Abner 46′) – Bidstrup (Mangala 60′), Morton (Nartey 46′), Tolisso (Cap.) (Sulc 70′)- Boudache (Hamdani 60′), Himbert (Gomes Rodriguez 60′), Duranville (Molebe 60′). Entr : Paulo Fonseca