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FRANCE

RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : l’un de ces clubs a pris la pole pour Openda

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 07:20
Loïs Openda sous les couleurs de la Juventus

RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : l’un de ces clubs a pris la pole pour Openda

Le RC Lens aurait pris une longueur d’avance sur le Stade Rennais et l’OL dans le dossier Loïs Openda.

N’entrant plus dans les plans du club turinois, Loïs Openda pourrait quitter la Juventus Turin cet été. Trois ans après son départ du RC Lens, l’attaquant belge pourrait faire son retour en Ligue 1, où le Racing, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais seraient intéressés pour le relancer.

Le RC Lens en pole pour Openda ?

Ce vendredi, le journaliste italien de La Gazzetta dello Sport, Leonardo Esposito, a fait le point sur le dossier Loïs Openda. À l’heure actuelle, c’est le RC Lens qui tiendrait la corde pour recruter le joueur de 26 ans, devant le Stade Rennais et l’OL. Un prêt avec option d’achat est évoqué. « Les Bianconeri cherchent encore la formule adéquate pour se débarrasser de Loïs Openda. Pour l’attaquant belge, les pistes menant à Lyon et Rennes restent d’actualité, mais le club nettement favori pour le moment est le RC Lens. On travaille sur la base d’un prêt avec option d’achat », a expliqué le journaliste italien sur X.

Définitivement recruté cet été par la Vieille Dame contre 42,75 millions d’euros, Loïs Openda est désormais valorisé à 25 millions d’euros après une saison 2026-2027 très compliquée, marquée par seulement deux buts inscrits en 37 matchs disputés toutes compétitions confondues sous les couleurs du RB Leipzig puis de la Juventus.

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