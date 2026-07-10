RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : une grosse nouvelle tombe pour Loïs Openda

La Juventus ne devrait finalement pas vendre Loïs Openda cet été. Une décision qui relance les espoirs du RC Lens, du Stade Rennais et de l’OL, tous annoncés sur les rangs pour accueillir l’attaquant belge.

Le dossier Loïs Openda pourrait connaître un tournant favorable pour les clubs français. Alors que la Juventus espérait initialement récupérer une partie de son investissement grâce à un transfert définitif, la tendance est désormais toute autre. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, relayées en Italie, le club turinois privilégie désormais un prêt afin de permettre à l’ancien buteur du RC Lens de retrouver de la valeur sur le marché.

Une évolution qui constitue une excellente nouvelle pour le RC Lens, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, tous régulièrement cités parmi les prétendants de l’international belge ces derniers jours.

La Juventus change totalement de stratégie

Auteur d’une première saison remarquable au RB Leipzig avec 28 buts toutes compétitions confondues, Loïs Openda n’a jamais retrouvé ce niveau depuis. Son prêt à la Juventus, accompagné d’une obligation d’achat de 44 millions d’euros, s’est transformé en véritable déception. En Serie A, l’attaquant belge n’a inscrit qu’un seul but en 24 apparitions, un rendement très éloigné des attentes turinoises.

Face à cette situation, la Vieille Dame aurait renoncé à un transfert sec cet été. Les dirigeants italiens savent qu’il serait impossible de récupérer une somme proche des 44 millions d’euros investis. Leur priorité est désormais de prêter le joueur afin qu’il retrouve du temps de jeu et fasse remonter sa cote avant d’envisager une vente dans un an.

Lens, Rennes et Lyon peuvent y croire

Ce changement de stratégie redistribue les cartes. Jusqu’ici, un transfert définitif semblait financièrement inaccessible pour les clubs français. Un prêt ouvre désormais des perspectives bien plus crédibles.

Le RC Lens rêve naturellement d’un retour de son ancien goleador, auteur de 21 buts en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023. De son côté, le Stade Rennais pourrait compter sur la relation entre Franck Haise et son ancien buteur pour tenter de convaincre le joueur. L’Olympique Lyonnais, lui aussi, continue de surveiller attentivement l’évolution du dossier.

Un obstacle de taille demeure

Si la formule du prêt facilite les discussions, un problème majeur subsiste : le salaire de Loïs Openda. Selon les estimations venues d’Italie, l’ancien Lensois perçoit désormais plus de 7 millions d’euros bruts par an, un montant particulièrement élevé pour les standards de la Ligue 1. La Juventus souhaiterait logiquement qu’une part importante de cette rémunération soit prise en charge par son futur club.

Le dossier reste donc complexe sur le plan financier. Mais une chose est sûre : en ouvrant clairement la porte à un prêt plutôt qu’à une vente, la Juventus offre une véritable opportunité au RC Lens, au Stade Rennais et à l’OL de tenter leur chance dans les prochaines semaines.