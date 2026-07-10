OM Mercato : Fenerbahçe vend la mèche pour l’arrivée de Mason Greenwood !

Alors que l’OM n’a pas encore vendu Mason Greenwood, un dirigeant de Fenerbahçe a lâché un gros indice sur l’arrivée de l’attaquant anglais.

L’avenir de Mason Greenwood semble s’écrire loin de Marseille. Alors que les discussions entre l’OM et Fenerbahçe se poursuivent, le club turc affiche désormais une confiance grandissante quant à l’issue du dossier. Aux dernières nouvelles, un accord était en très bonne voie pour un transfert estimé à 42 millions d’euros, bonus compris. Mais l’Atlético Madrid n’a pas dit son dernier mot.

Ce sentiment a été renforcé par une déclaration remarquée d’Oğuz Çetin, directeur du football de Fenerbahçe. Interrogé par des supporters à l’aéroport de Linz au sujet de l’attaquant anglais, le dirigeant s’est contenté d’un sobre mais révélateur : « Il arrive. » Une phrase qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et alimenté les spéculations autour d’une officialisation imminente.

Une grosse vente pour débloquer le mercato

Pour l’Olympique de Marseille, un départ de Greenwood représenterait un gros coup financier. Arrivé en 2024, l’attaquant de 24 ans s’est rapidement imposé comme le leader offensif du club grâce à ses statistiques impressionnantes et son influence dans le jeu. Son éventuel transfert devra tout de même obliger les dirigeants marseillais à trouver un remplaçant de premier plan.

Sauf retournement de situation, Fenerbahçe semble donc tenir l’un des plus gros coups de ce mercato estival. Le club stambouliote espère désormais conclure rapidement l’opération afin d’intégrer Mason Greenwood à son effectif avant les échéances européennes, tandis que l’OM se prépare à tourner la page de son attaquant vedette.