RC Lens : le nouveau Mesut Özil tape déjà à la porte de Dino Toppmöller

À l’occasion de la reprise de l’entraînement, le RC Lens a mis en avant plusieurs jeunes issus de La Gaillette. Parmi eux, Nathanaël Gane Bernardino, l’un des plus grands espoirs du centre de formation.

Le RC Lens a donné le coup d’envoi de sa préparation estivale jeudi, avec de nouvelles têtes, mais pas seulement chez les recrues.

En effet, plusieurs jeunes pousses de la Gaillette ont été convoquées à la reprise, et ce premier rassemblement permet à Dino Toppmöller de découvrir les jeunes les plus prometteurs du club, tout en leur offrant une première immersion dans les exigences du très haut niveau.

Nathanaël Gane Bernardino attire déjà les regards

S’il fallait retenir un nom parmi les jeunes présents, c’est sans doute celui de Nathanaël Gane Bernardino. Le milieu offensif de 17 ans, international français chez les jeunes, poursuit son ascension à une vitesse impressionnante.

Arrivé à La Gaillette en 2024, le natif de Saint-Michel s’est rapidement imposé comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération. Il a d’ailleurs été récemment promu au sein du groupe Élite du RC Lens afin d’accélérer son développement.

Sa présence dès la reprise avec les professionnels constitue un signal fort envoyé par le staff lensois. Même s’il est encore trop tôt pour évoquer une place durable dans la rotation, cette convocation traduit la confiance que le club place en son potentiel.

Un profil créatif qui suscite beaucoup d’attentes

Milieu offensif capable d’évoluer entre les lignes, Nathanaël Gane Bernardino est régulièrement décrit, par des observateurs de la formation et des suiveurs du club, comme un joueur doté d’une qualité technique au-dessus de la moyenne, d’une excellente vision du jeu et d’une grande capacité à faire jouer les autres.

Ces qualités lui valent déjà d’être comparé à Mesut Özil pour son style de jeu, comme l’avait souligné le très suivi @rclensynadamas par les supporters sur X en 2023.

Une saison charnière pour le joyau lensois

Après avoir franchi un premier cap avec le groupe Élite, Nathanaël Gane Bernardino va désormais tenter de convaincre Dino Toppmöller tout au long de la préparation estivale. À ses côtés, d’autres jeunes comme Ilan Ducourtioux, Noé Kemtchoum, Moussa Diarra, et Samuel Dié sont présents également, tout comme les plus connus Mezian Mesloub, Souleymane Sagnan, Ismaëlo Ganiou, Rémy Labeau-Lascary, Rayan Fofana, Kyllian Antonio et Ilan Jourdren.

Le RC Lens continue ainsi de mettre en avant sa politique de formation. Et parmi cette nouvelle génération MadeInGaillette, Nathanaël Gane Bernardino apparaît déjà comme l’un des noms à suivre de très près au cours des prochains mois.