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FRANCE

RC Lens : Toppmöller n’épargne déjà pas Thauvin & Co ! 

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 20:20
Dino Toppmöller (RC Lens)

Dino Toppmöller a officiellement lancé une nouvelle ère au RC Lens ce mercredi. 

Une nouvelle ère débute au RC Lens. Arrivé sur le banc artésien, Dino Toppmöller prépare activement la saison à venir et compte bien imposer rapidement ses méthodes. Selon L’Équipe, le nouveau staff du RC Lens s’est réuni pour la première fois ce mercredi à la Gaillette afin de préparer la reprise. 

Toppmöller prend déjà ses marques au RC Lens

Une première étape importante avant le retour des joueurs, programmé dès jeudi. Au programme pour les Sang et Or : deux jours de tests médicaux et physiques afin d’évaluer l’état de forme du groupe. Une préparation qui devrait permettre au staff allemand de poser ses premiers diagnostics avant les grands choix de la saison.

Avec l’arrivée de Toppmöller, une nouvelle dynamique s’installe au RC Lens. Les cadres comme Florian Thauvin et les autres joueurs expérimentés savent déjà qu’ils devront répondre aux attentes élevées du nouveau technicien.

Le retour de la Ligue des Champions très attendue 

Le coach allemand arrive au RC Lens avec une réputation d’exigence et une volonté claire : construire une équipe capable d’être compétitive sur tous les tableaux, notamment avec le retour d’une Ligue des Champions très attendue au calendrier.

La préparation estivale sera donc un premier test grandeur nature pour l’ensemble de l’effectif lensois. Entre les joueurs confirmés, les recrues attendues et les jeunes talents à faire progresser, Dino Toppmöller va rapidement devoir définir sa hiérarchie.

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