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FRANCE

FC Nantes Mercato : coup de froid pour l’arrivée de Cafaro ! 

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 18:40
Mathieu Cafaro (Paris FC)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si Mathieu Cafaro (29 ans) semble se rapprocher à vitesse grand V du FC Nantes, rien ne serait encore fait à ce stade.

Alors que l’arrivée de Mathieu Cafaro (29 ans) au FC Nantes semblait en très bonne voie en début d’après-midi, rien n’est encore fait dans ce dossier plus complexe que prévu.

« Pour ce dossier, rien n’est fait encore… » 

Annoncé proche des Canaris, le milieu offensif du Paris FC n’aurait pas encore finalisé son arrivée sur les bords de l’Erdre. La prudence reste donc de mise dans ce dossier. Le journaliste d’Ouest-France David Phelippeau a tenu à calmer les attentes autour de cette piste : « Je rappelle que pour ce dossier, rien n’est fait encore… » 

De son côté, l’insider Emmanuel Merceron a également apporté une nuance sur l’avancée des discussions : « Petite atténuation de l’avancée du deal Cafaro. Croisons les doigts, car super prise. »

Cafaro pas encore libéré par le Paris FC 

Sous contrat avec le Paris FC jusqu’en juin 2027, Mathieu Cafaro pourrait être libéré de sa dernière année de contrat afin de rejoindre le FC Nantes. Un scénario qui semblait se dessiner, mais qui n’est pas encore totalement acté.

Le FC Nantes reste donc en attente d’un dénouement définitif. Si l’opération venait à se conclure, les Canaris réaliseraient un joli coup avec un joueur expérimenté de Ligue 1 et de Ligue 2, capable d’apporter de la créativité dans le secteur offensif. Mais pour l’heure, le mercato appelle encore à la patience.

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