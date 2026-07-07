Lucas Perrin (27 ans), attendu au FC Nantes ce mardi, a reçu l’approbation des supporters des Canaris.

Le FC Nantes tient peut-être sa troisième recrue estivale… et les supporters semblent déjà conquis. Attendu ce mardi pour signer son contrat avec les Canaris, Lucas Perrin bénéficie d’un accueil particulièrement enthousiaste avant même son officialisation.

Perrin adoubé par les supporters du FC Nantes

Après les arrivées de Maxime Dupé et Wilitty Younoussa, le défenseur de 27 ans, en provenance du Sporting Gijón, devrait renforcer l’arrière-garde de Michel Der Zakarian. Un renfort d’expérience qui fait déjà l’unanimité auprès des fans nantais.

But! a récemment interrogé les supporters du FC Nantes à travers un sondage : « Lucas Perrin serait-il une bonne recrue pour le FC Nantes ? ». Le verdict est sans appel. Les résultats affichent un impressionnant 85,9 % de votes favorables, contre seulement 14,1 % d’avis négatifs. Une adhésion encore plus marquée que celle observée pour Killian Corredor, autre cible du mercato nantais.

Une défense des Canaris à stabiliser

Ancien joueur de l’OM et du RC Strasbourg, Lucas Perrin possède déjà une solide expérience de la Ligue 1. Son profil rassure les supporters du FC Nantes, qui voient en lui un élément capable d’apporter de la stabilité à une défense que Michel Der Zakarian souhaite rapidement solidifier.

Reste désormais à confirmer cet enthousiasme sur le terrain. Si sa visite médicale se déroule comme prévu, Lucas Perrin devrait rapidement être officialisé et rejoindre le groupe nantais pour poursuivre la préparation estivale.