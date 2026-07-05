Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Fraîchement recruté à Rodez par le FC Nantes au mercato, Wilitty Younoussa (24 ans) a le profil type pour faire remonter les Canaris en Ligue 1 la saison prochaine.

Le FC Nantes continue de bâtir son effectif version Ligue 2 avec une idée claire : retrouver immédiatement l’élite. Et Michel Der Zakarian semble déjà avoir identifié un profil capable de devenir un élément clé de cette mission.

« S’il y avait un joueur à faire en L2, libre, c’était bien lui… »

Fraîchement arrivé au FC Nantes en provenance de Rodez, Wilitty Younoussa (24 ans) s’inscrit dans cette logique de joueurs capables d’apporter de la densité, de l’impact et une vraie régularité sur une saison longue et exigeante.

Après quatre saisons pleines dans l’Aveyron, avec 133 matchs toutes compétitions confondues, le milieu camerounais a choisi de franchir un cap en rejoignant les Canaris. Un départ qui a laissé un goût amer à Rodez, où il était devenu une figure importante du vestiaire.

« S’il y avait un joueur à faire en L2, libre, c’était bien lui… C’est un joueur qui comble ses difficultés techniques par son engagement sans faille », estime un agent habitué du championnat de Ligue 2 dans les colonnes d’Ouest-France.

Younoussa, une lueur dans un vestiaire

Du côté du club ruthénois, la déception est réelle. Malgré une tentative de prolongation, les discussions n’ont pas abouti et le joueur a décidé de tourner la page. « On lui a proposé une prolongation de contrat, mais ça n’a malheureusement pas abouti… », confie le manager général de Rodez, Grégory Ursule.

Apprécié en interne pour son état d’esprit irréprochable, Younoussa laisse l’image d’un joueur très investi, décrit même comme « un des chouchous du public » et une véritable « mascotte du vestiaire ». Pour le FC Nantes, ce type de profil colle parfaitement aux exigences de la Ligue 2 : intensité, volume de jeu et constance. Reste maintenant à transformer ce potentiel en impact immédiat sur le terrain, dans un championnat devenu très exigeant.