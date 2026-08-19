PSG – Stade Rennais : coup de théâtre à quatre jours du match !

Prévu dimanche soir au Parc des Princes, le match entre le PSG et le Stade Rennais pourrait finalement être inversé et se disputer au Roazhon Park, voire même être reporté à une date ultérieure.

La saison 2026-2027 de Ligue 1 n’a pas encore débuté qu’un premier changement majeur pourrait intervenir dans le calendrier. Le Paris Saint-Germain doit recevoir le Stade Rennais ce dimanche (20h45) au Parc des Princes, à l’occasion de la première journée de championnat. Mais à seulement quatre jours de la rencontre, sa tenue dans l’enceinte parisienne serait sérieusement remise en question.

PSG – Rennes finalement au Roazhon Park ?

Selon les informations d’Ici Armorique, la pelouse du Parc des Princes serait actuellement impraticable. Des discussions seraient donc en cours entre le PSG, le Stade Rennais et les autorités afin de trouver une solution. Parmi les possibilités étudiées figurerait une inversion pure et simple de la rencontre, qui se disputerait alors au Roazhon Park dimanche soir.

Une information confirmée par RMC Sport, qui précise que la pelouse du Parc des Princes se trouverait dans un état très détérioré en raison de la canicule. Deux scénarios seraient désormais envisagés : inverser la rencontre et la disputer au Roazhon Park dimanche à 20h45, ou la reporter à une date ultérieure.

Le journaliste François Rauzy assure de son côté que l’hypothèse d’une inversion est très sérieuse et que son information a été recoupée à plusieurs reprises. Si cette solution venait à être retenue, le Stade Rennais se retrouverait donc à débuter sa saison devant son public alors qu’il devait initialement se déplacer dans la capitale. Une décision devra forcément intervenir rapidement, notamment pour permettre au club breton d’organiser la rencontre et la billetterie à seulement quelques jours du coup d’envoi.

Pour l’heure, le match reste officiellement programmé dimanche à 20h45 au Parc des Princes. Mais avec la confirmation de RMC Sport et la possibilité désormais évoquée d’un report, l’incertitude est plus que jamais de mise autour de la tenue de ce premier choc de la saison entre Parisiens et Rennais.