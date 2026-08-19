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FRANCE

Stade Rennais Mercato : une recrue déçoit déjà Haise, une ex-piste du RC Lens en approche ?

Par Fabien Chorlet - 19 Août 2026, 17:05
Bryan Reynolds aux côtés de Gonçalo Oliveira

Déjà déçu par les débuts de Bryan Reynolds, le Stade Rennais aurait relancé la piste menant à William Mikelbrencis.

Bryan Reynolds fait partie des nombreuses recrues estivales du Stade Rennais. Le latéral droit américain a été recruté par le club Rouge et Noir en provenance du KVC Westerlo contre 4,6 millions d’euros. Mais les premiers pas du joueur de 25 ans à Rennes ne se passeraient pas vraiment comme prévu.

Selon le journaliste de Ouest-France Guillaume Lainé, le club breton ne serait, pour le moment, pas satisfait du rendement de Bryan Reynolds. Une information confirmée par le compte X @jonathan35001, qui préfère même ne pas en dire davantage à ce sujet. « Je ne préfère pas écrire ce qu’on m’a dit. Son recrutement est un mystère », a lâché l’insider du SRFC sur le réseau social.

Mikelbrencis relancé par le Stade Rennais ?

L’hypothèse de voir un nouveau latéral droit débarquer au Stade Rennais d’ici la fin du mercato estival ne serait même pas totalement à exclure. De quoi expliquer la relance de la piste menant à William Mikelbrencis.

Selon les informations de Jeunes Footeux, l’arrière droit français, déjà annoncé dans les petits papiers des dirigeants rennais en début de mercato, serait toujours suivi. Libre de tout contrat cet été après son départ d’Hambourg, William Mikelbrencis avait également été courtisé ces derniers mois par le RC Lens.

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