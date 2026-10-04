RC Lens : L’ancien Bordelais relance déjà son pari loin de l’Artois

Parti du RC Lens sans avoir réussi à se faire une place chez les professionnels, Alpha Diallo commence à trouver ses marques au Stade lavallois. Le jeune ailier de 20 ans vient de débloquer son compteur avec la réserve après avoir découvert la Ligue 2.

Un pari qui n’a pas porté ses fruits à Lens

Le RC Lens pensait avoir réalisé une belle opération en attirant Alpha Diallo à l’été 2024. Libre de tout contrat après la faillite des Girondins de Bordeaux, le milieu offensif avait rejoint l’Artois à seulement 18 ans, avec le statut d’élément prometteur de la post-formation.

Devenu professionnel à sa signature, le jeune joueur n’est toutefois jamais parvenu à franchir le cap avec le Racing. En deux saisons, il a principalement évolué avec la réserve lensoise, sans réussir à s’y installer comme un titulaire indiscutable. Une progression trop lente pour espérer se rapprocher durablement de l’équipe première.

Le club artésien a donc laissé partir Alpha Diallo le mois dernier. Son arrivée au Stade lavallois a marqué la fin d’une aventure contrastée, deux ans après son recrutement par le RC Lens.

Treize premières minutes en Ligue 2

Absent lors des premières rencontres de Laval, Alpha Diallo a dû patienter avant d’effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Désormais utilisé comme ailier, il a disputé ses 13 premières minutes en Ligue 2 face à Sochaux, juste avant la trêve internationale. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul (1-1).

Ce temps de jeu encore limité ne lui permet pas de bouleverser immédiatement la hiérarchie. Laval lui a néanmoins offert une première ouverture dans le monde professionnel, là où son passage à Lens était resté cantonné à la réserve.

Le RC Lens s’est imposé 2-0 contre le Standard de Liège en amical, grâce à Édouard et Thauvin sur penalty. Prochaine étape : l’OL à Bollaert. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2106042929358016856

Un premier but avec la réserve lavalloise

Pour accumuler des minutes, Alpha Diallo est ensuite redescendu avec la réserve du Stade lavallois en National 2. Le joueur de 20 ans n’a pas tardé à se signaler puisqu’il a inscrit un but dès son premier match à ce niveau avec le club mayennais.

Son bilan s’élève donc à une apparition de 13 minutes en Ligue 2 et une rencontre, pour un but, avec la réserve. Des débuts modestes mais encourageants pour un joueur qui doit désormais gagner en régularité afin de s’imposer dans son nouveau rôle sur l’aile.

Une nouvelle étape à construire

Selon le point réalisé par Lensois.com, le départ d’Alpha Diallo s’inscrit dans le mouvement de joueurs ayant quitté l’Artois durant le mercato estival. Pour l’ancien Bordelais, cette nouvelle étape doit surtout lui permettre d’obtenir le temps de jeu qui lui a manqué au RC Lens.

Son premier but en National 2 constitue un signal positif, mais la suite se jouera dans sa capacité à intégrer plus régulièrement la rotation lavalloise en Ligue 2. Après deux saisons sans parvenir à s’imposer à Lens, Alpha Diallo tient enfin une nouvelle occasion de lancer sa carrière professionnelle.