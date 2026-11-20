Avant de défier Toulouse à Bollaert, Didier Digard pourrait récupérer deux renforts de poids : Ismaëlo Ganiou et Abdallah Sima, deux retours qui pourraient changer le visage du RC Lens.

Le RC Lens pourrait retrouver des couleurs au meilleur moment. Pour sa première sur le banc artésien face au Toulouse FC, Didier Digard espère pouvoir compter sur deux retours particulièrement précieux : ceux d’Ismaëlo Ganiou et d’Abdallah Sima.

Alors que le Racing doit composer avec plusieurs absences, notamment celles d’Andrija Bulatovic et d’Odsonne Édouard, les nouvelles sont plus encourageantes concernant les deux joueurs. Leur état de forme s’améliore et leur présence dans le groupe pour la réception de Toulouse devient de plus en plus probable.

Un scénario qui réjouit forcément le nouvel entraîneur lensois. « On est dans une dynamique où réintégrer des joueurs de cette qualité fait du bien à tout le monde », a souligné Didier Digard. Une déclaration qui en dit long sur l’importance accordée à ces deux retours.

Ganiou, le renfort défensif attendu

Le retour d’Ismaëlo Ganiou représente une solution supplémentaire pour une défense lensoise qui a besoin de retrouver de la stabilité. Mais c’est surtout le retour d’Abdallah Sima qui pourrait offrir une nouvelle dimension au secteur offensif. L’attaquant sénégalais, qui s’est révélé en début de saison, possède des arguments pour faire du bien à l’attaque artésienne.

Sa capacité à peser sur les défenses adverses et à apporter de la profondeur constitue une arme supplémentaire pour Digard. Même si les deux joueurs ne devraient pas nécessairement débuter, leur simple présence dans le groupe serait une bonne nouvelle.

Digard peut enfin retrouver des solutions

Pour son premier rendez-vous à Bollaert-Delelis, Didier Digard devra donc trouver le bon équilibre entre les retours de blessure et les organismes encore marqués par la trêve internationale. Andrija Bulatovic et Odsonne Édouard resteront à l’infirmerie, tout comme Maik Nawrocki, mais les perspectives sont encourageantes.

Ganiou et Sima pourraient ainsi devenir les deux premiers renforts importants de l’ère Digard. Deux retours attendus, qui pourraient peser dans la relance du RC Lens, à condition de retrouver rapidement leur meilleur niveau.