En pleine période de trêve, Jean-Clair Todibo a envoyé un signal encourageant à Didier Digard : le défenseur lensois n’a pas ménagé pas ses efforts pour retrouver son meilleur niveau physique.

Les images sont plutôt encourageantes pour le RC Lens. Sur Instagram, Jean-Clair Todibo a partagé plusieurs photos de son travail individuel durant la trêve. On y découvre le défenseur des Sang et Or particulièrement investi aux côtés d’un préparateur, enchaînant les exercices avec une réelle détermination. Un investissement qui pourrait rapidement porter ses fruits et qui constitue déjà une excellente nouvelle pour Didier Digard.

Il faut dire que le défenseur français a besoin de retrouver des sensations. Arrivé dans l’Artois en provenance de West Ham à la fin du mercato estival, sous la forme d’un prêt, Todibo n’a pas encore totalement répondu aux attentes placées en lui. Sa préparation tronquée et son manque de rythme ont compliqué ses premières semaines sous le maillot lensois.

Un investissement qui tombe à pic pour le nouvel entraîneur lensois

Ces dernières semaines, les difficultés de Todibo n’ont pas échappé aux observateurs. Son manque de rythme, certaines interventions défensives hésitantes et ses difficultés à s’adapter aux exigences du jeu lensois ont notamment été pointés du doigt.

Mais ces clichés publiés sur Instagram racontent aussi une autre histoire : celle d’un joueur qui semble pleinement conscient de la situation et déterminé à inverser la tendance. Plutôt que de profiter de la coupure pour souffler, l’ancien Niçois paraît avoir choisi de multiplier les efforts pour revenir dans les meilleures dispositions.

Une excellente nouvelle pour Didier Digard, qui vient tout juste de prendre les commandes du RC Lens. Les deux hommes se connaissent déjà parfaitement pour avoir travaillé ensemble à l’OGC Nice en 2023. Todibo avait d’ailleurs apprécié la méthode de son ancien entraîneur et sa proximité avec les joueurs. Reste désormais à transformer ces efforts en performances sur le terrain.