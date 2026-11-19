Conscient des interrogations autour de sa nomination au RC Lens, Didier Digard assume les opinions de chacun et préfère se concentrer sur la confiance du club et de ses joueurs.

Didier Digard ne compte pas se laisser déstabiliser par les critiques. Alors que sa nomination au RC Lens a suscité quelques réserves chez une partie des supporters, notamment après son passage au Havre, le nouvel entraîneur affiche une certaine sérénité. Son message est clair : il ne cherche pas à faire l’unanimité.

Interrogé sur sa rencontre avec les groupes de supporters lundi soir, le technicien a expliqué avoir vécu un échange positif. Mais il sait que certains restent sceptiques concernant son arrivée sur le banc artésien. « On ne peut pas plaire à tout le monde, chacun aura son opinion, sa vision des choses et je suis très à l’aise avec l’opinion de chacun », a-t-il affirmé ce jeudi en conférence de presse.

La confiance du vestiaire avant l’opinion extérieure

Pour Didier Digard, les avis extérieurs ne constituent pas sa priorité. Le technicien préfère concentrer son énergie sur les personnes avec lesquelles il travaille au quotidien. Il accorde notamment une importance particulière au regard de ses dirigeants et de son vestiaire.

« Le plus important, c’est ce que pense le club, les gens à l’intérieur, ce que pensent mes joueurs de mon investissement parce que c’est ça le plus important », a-t-il poursuivi. L’entraîneur lensois sait néanmoins qu’il devra convaincre sur le terrain. « Ce qui fait la différence à la fin, ce sont les matches, les victoires et ce que l’on va produire », a-t-il rappelé.

Didier Digard entend donc répondre aux interrogations par le travail plutôt que par les discours. « Ce que je veux en partant d’ici, c’est que tout le monde soit fier de l’investissement que j’ai pu y mettre », a-t-il conclu, avant de promettre : « Je vais m’investir et charbonner chaque jour. »