La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Buteur pour la première fois avec les Espoirs portugais, Mezian Mesloub attire du beau monde au mercato hivernal. Tout comme Mahamadou Nagida, qui brille au Stade Rennais.

Le mercato hivernal pourrait réserver quelques surprises du côté du RC Lens et du Stade Rennais. Deux jeunes talents de Ligue 1 attirent notamment l’attention de Manchester United : Mezian Mesloub et Mahamadou Nagida. Les Red Devils semblent décidés à miser sur la jeunesse et pourraient tenter de réunir les deux joueurs à moyen terme.

Manchester United accélère pour Mesloub et Nagida

Après un premier intérêt marqué pour Mahamadou Nagida, le jeune latéral du Stade Rennais, MU aurait également activé la piste menant à Mezian Mesloub, attaquant du RC Lens. Selon Africafoot, le club anglais serait même passé à la vitesse supérieure. Le jeune attaquant du RC Lens vient de marquer les esprits en inscrivant son premier but avec les Espoirs portugais. Une performance qui renforce encore sa visibilité sur le marché des transferts.

Manchester United serait engagé dans des discussions avancées pour tenter de recruter le joueur d’origine algérienne. Les dirigeants mancuniens verraient en lui un profil particulièrement prometteur et envisageraient de miser sur son potentiel pour l’avenir. Le joueur serait également ouvert à la perspective de rejoindre les Red Devils. Un élément qui pourrait faciliter les discussions dans les prochaines semaines.

Un prêt au RC Lens pour poursuivre sa progression ?

Parmi les scénarios évoqués, Manchester United pourrait envisager un transfert suivi d’un prêt au RC Lens. Cette formule permettrait à Mezian Mesloub de poursuivre son développement dans un environnement qu’il connaît déjà, tout en intégrant à terme le projet mancunien. On rappelle que le club anglais avait dépensé plus de 60 millions d’euros pour arracher Leny Yoro au LOSC en juillet 2024.

De son côté, Mahamadou Nagida, qui se distingue au Stade Rennais, reste également associé aux intérêts anglais. Les deux jeunes joueurs pourraient ainsi se retrouver dans le viseur du même club. Reste désormais à savoir si Manchester United concrétisera ses intentions et si les dossiers Mesloub et Nagida pourront avancer conjointement. Pour le RC Lens comme pour Rennes, ces intérêts témoignent en tout cas de l’attention portée à leurs jeunes talents.