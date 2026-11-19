La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Erling Haaland fait figure de priorité de recrutement en cas e relégation de Manchester City, le PSG et le FC Barcelone regardent un de ses coéquipiers en défense.

Le mercato hivernal approche et le FC Barcelone n’a pas l’intention de rester les bras croisés. Confronté à de nombreuses blessures dans son secteur défensif, le club catalan souhaite offrir rapidement une nouvelle solution à Hansi Flick.

Le PSG également séduit par Josko Gvardiol

Selon le quotidien espagnol AS, Deco s’active déjà pour identifier un défenseur capable de renforcer l’équipe dès le mois de janvier. Parmi les profils étudiés, celui de Josko Gvardiol retient particulièrement l’attention. À seulement 24 ans, l’international croate possède un profil particulièrement recherché : gaucher, solide dans les duels et capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté gauche. Le Barça se serait même renseigné auprès de Manchester City pour connaître les conditions d’une éventuelle opération.

Le FC Barcelone n’est pas seul sur ce dossier. Le PSG surveille également la situation du défenseur mancunien. Luis Campos apprécie son profil et pourrait y voir une opportunité intéressante pour préparer la succession de Marquinhos. Le recrutement d’un défenseur central de premier plan figure parmi les pistes étudiées par la direction parisienne.

Cette concurrence entre les deux géants européens pourrait compliquer les plans de Deco. D’autant que Manchester City n’a aucune raison de faciliter le départ d’un joueur aussi important de son effectif. Le contexte particulier du club anglais, évoqué dans les rumeurs autour d’Erling Haaland, pourrait toutefois alimenter les spéculations sur un éventuel bouleversement de l’effectif.

Bastoni, Lisandro Martinez et deux autres pistes pour le Barça

Conscient des difficultés que représente le dossier Gvardiol, le FC Barcelone aurait déjà identifié plusieurs alternatives. Selon José Alvarez, journaliste d’El Chiringuito, Deco étudierait également les profils de Lisandro Martinez, défenseur de Manchester United, Natan, qui évolue au Betis Séville, Alessandro Bastoni, pilier de l’Inter Milan, ainsi que Ruud Nijstad, jeune talent du FC Twente.

Quatre alternatives qui témoignent de l’ambition barcelonaise, mais aussi de la volonté de ne pas dépendre d’une seule négociation. Bastoni représente notamment une piste de premier plan grâce à son expérience et sa qualité de relance, tandis que Lisandro Martinez apporterait son agressivité et son expérience du très haut niveau.

Le jeune Natan et Ruud Nijstad incarnent davantage des paris sur l’avenir, avec une marge de progression potentiellement intéressante. Pour le PSG, cette offensive barcelonaise constitue un concurrent supplémentaire dans la recherche d’un défenseur de qualité. Luis Campos devra donc surveiller attentivement les mouvements de Deco. Après avoir longtemps été associé à Erling Haaland dans les rumeurs de mercato, le club parisien pourrait bien se retrouver face au Barça dans un autre dossier concernant directement Manchester City.