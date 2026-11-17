Le dossier Alejandro Baldé pourrait connaître une accélération décisive ce mardi. Jorge Mendes est attendu à Barcelone pour faire le point avec son joueur sur les différentes offres, alors que le PSG et l’AS Monaco restent à l’affût.

Jorge Mendes attendu à Barcelone

Une réunion importante se prépare dans le dossier Alejandro Baldé. Selon les informations relayées par Foot Mercato, Jorge Mendes doit rencontrer son client aujourd’hui à Barcelone. L’objectif est clair : évoquer sa situation sportive au FC Barcelone et étudier les différentes possibilités pour le mercato hivernal.

Le latéral gauche de 23 ans n’entre pas dans les plans d’Hansi Flick et son départ en janvier prend de l’épaisseur. Lors de cet échange en face à face, le joueur formé à la Masia et son représentant doivent évaluer les offres déjà présentes sur la table. Un premier choix pourrait même être arrêté à l’issue de cette entrevue.

Le PSG et Monaco suspendus à sa décision

On vous en parlait dimanche : le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque l’AS Monaco s’est également positionnée. Les deux clubs de Ligue 1 doivent composer avec une concurrence venue d’Italie et d’Angleterre, Baldé conservant une cote intéressante malgré sa situation délicate en Catalogne.

Pour le PSG, cette piste intervient alors que Nuno Mendes est blessé et que le côté gauche de la défense manque de solutions. Le faible temps de jeu de l’international espagnol, limité à 124 minutes cette saison selon Mundo Deportivo, ouvre désormais la porte à un changement d’air rapide.

Le PSG s’intéresse à Alejandro Baldé. Le Barça privilégierait un prêt cet hiver et valoriserait son latéral à au moins 40 M€ pour un transfert définitif. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2122624592665813258

Le Barça pourrait participer aux discussions

La rencontre entre Baldé et Mendes ne devrait pas forcément constituer la seule étape de cette journée. D’après Sport, une réunion avec la direction du FC Barcelone n’est pas à écarter. Elle permettrait de préciser les conditions d’un départ et de connaître la formule privilégiée par le club catalan.

Le Barça favoriserait à ce stade un prêt pour cet hiver, tandis qu’un transfert définitif nécessiterait une proposition d’au moins 40 M€. La Juventus et l’AC Milan sont également annoncés parmi les prétendants. Avant d’ouvrir des négociations plus poussées, Jorge Mendes veut toutefois arrêter avec son joueur une ligne claire pour la suite. Le PSG et Monaco devraient donc rapidement savoir si Baldé souhaite privilégier la Ligue 1.