FC Barcelone : Mikautadze refuse de renoncer à son grand rêve catalan

Georges Mikautadze conserve une ambition forte malgré un début de saison moins abouti avec Villarreal. L’ancien attaquant de l’OL rêve toujours de rejoindre le FC Barcelone, son club de cœur, et compte retrouver davantage de temps de jeu pour convaincre.

Le Barça reste son club de cœur

Georges Mikautadze n’a jamais caché son attachement à l’OL, le club de sa ville natale. Mais l’international géorgien nourrit également une passion de longue date pour le FC Barcelone. Son nom avait d’ailleurs circulé en Catalogne lors du dernier mercato estival, avant que le club blaugrana ne privilégie la piste Gabriel Jesus pour préparer la succession de Robert Lewandowski.

Dans un entretien accordé à DAZN et relayé par Foot Mercato, l’attaquant de Villarreal a confirmé que rejoindre le Barça représentait un rêve. « C’est sûr que c’est flatteur. Le Barça, c’est mon club de cœur. Je les regarde jouer depuis petit. Maintenant, c’est à moi de continuer de travailler pour, pourquoi pas, avoir la chance d’aller dans un grand club comme ça. »

Une première saison convaincante à Villarreal

Parti de l’OL durant l’été 2025, Mikautadze s’est rapidement adapté au football espagnol. Pour sa première saison avec le Sous-marin jaune, le Géorgien a inscrit 16 buts et délivré 6 passes décisives en 44 rencontres. Des statistiques solides qui ont confirmé les qualités déjà affichées en Ligue 1.

Son transfert à Villarreal avait néanmoins répondu à plusieurs paramètres sportifs et économiques. Les raisons de son départ de Lyon avaient alors conduit le pur produit du football lyonnais à franchir une nouvelle étape en Liga.

Mercato : le FC Barcelone pense à un international algérien pour janvier. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2120547103449415788

Mikautadze veut faire mentir son entraîneur

La situation est plus délicate depuis le début de l’exercice 2026-2027. Avec cinq réalisations et deux passes décisives en 17 matches, Mikautadze reste efficace mais bénéficie d’un temps de jeu plus limité. Une concurrence qui ne semble pas entamer sa détermination.

« C’est sûr qu’avec plus de temps de jeu, j’aurais plus de chance de marquer des buts et être décisif. Après, je suis quelqu’un qui ne lâche jamais et je vais continuer à travailler pour prouver au coach qu’il a tort de me mettre sur le banc », a-t-il assuré.

Un cap à franchir avant de viser plus haut

L’ancien Lyonnais estime qu’il ne lui manque « pas grand-chose » pour s’installer parmi les meilleurs attaquants de Liga. À 26 ans, sa priorité reste donc de regagner une place importante à Villarreal et de retrouver la régularité affichée lors de sa première campagne espagnole.

Une nouvelle saison pleine pourrait remettre son nom au centre des discussions à Barcelone. En attendant une éventuelle ouverture, Mikautadze sait que son rêve catalan passera d’abord par des buts et des performances avec le Sous-marin jaune.