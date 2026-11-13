PSG, FC Barcelone, Real Madrid Mercato : Haaland envoyé au Barça ! 

Paul Scholes est affirmatif : Erling Haaland (Manchester City, 26 ans) signera tôt ou tard au FC Barcelone.

C’est une déclaration qui ne devrait pas passer inaperçue en Espagne. Dans le podcast The Good, The Bad & The Football, Paul Scholes a été interrogé sur la prochaine destination possible d’Erling Haaland si Manchester City venait à être relégué à la suite de son dossier disciplinaire.

Paul Scholes voit Haaland rejoindre le Barça

L’ancien international anglais n’a pas hésité longtemps. « Barcelone. Même s’il a le profil d’un joueur du Real Madrid. Je l’imagine parfaitement avec le maillot du Real Madrid, mais il ira au Barça », a-t-il lancé.

Une sortie assez surprenante, alors que les deux géants espagnols sont régulièrement associés au nom du Norvégien. Scholes semble donc convaincu que le Camp Nou pourrait être la prochaine étape de la carrière du buteur, malgré un profil physique et sportif qu’il juge parfaitement adapté au Real Madrid.

Il s’agit toutefois d’une prédiction personnelle. L’ancien joueur de Manchester United n’a évoqué aucune négociation ni aucun contact concret entre le Barça et l’entourage du joueur.

Manchester City, une sanction qui pourrait tout changer ?

Pourquoi ce débat revient-il avec autant d’insistance ? La situation disciplinaire de Manchester City entretient les interrogations. Le club anglais est visé par une procédure concernant des infractions présumées aux règles financières de la Premier League. Une éventuelle relégation figure parmi les scénarios évoqués dans les discussions autour du dossier.

Un tel bouleversement pourrait évidemment pousser certaines stars à réfléchir à leur avenir. Haaland serait alors l’un des joueurs les plus convoités du marché. Mais attention : aucune relégation n’est actée et Manchester City conteste les conclusions de la procédure.

Le Norvégien, lui, reste engagé avec les Citizens. En janvier 2025, il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2034. Un bail exceptionnellement long qui place Manchester City en position de force dans toute éventuelle discussion.

Un transfert XXL pour le Barça ou le Real Madrid

Sur le plan financier, l’opération s’annonce particulièrement complexe. La valeur marchande d’Haaland est estimée à 220 millions d’euros par Transfermarkt. Il ne s’agit pas d’un prix de vente fixé par Manchester City, mais cela donne une idée de l’ampleur de l’investissement nécessaire pour attirer le Norvégien.

Le FC Barcelone devrait donc trouver une solution économique particulièrement ambitieuse pour envisager une telle opération. Le Real Madrid, lui, reste régulièrement cité dans les discussions autour du joueur, même si son secteur offensif compte déjà des stars de premier plan.

Pour l’heure, aucun des deux clubs n’a officialisé une démarche concrète. Et rien ne permet d’affirmer qu’Haaland souhaite quitter Manchester City. Scholes a néanmoins relancé le feuilleton avec une certitude affichée : selon lui, le Norvégien finira au Barça. Une prédiction qui fera parler, mais qui ne constitue pas encore une information mercato.