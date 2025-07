Talkshow OL Mercato : ça bouge enfin dans le sens des arrivées !

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais. Et cette semaine, on fait le point sur le Mercato des Gones à un mois de la fin du marché.

Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon, a invité l’ancien CEO de Score Agencies, David Venditelli, qui a notamment géré les carrières de joueurs comme Eric Abidal ou Alexandre Lacazette. Dans cette émission, on fait dans un premier temps le bilan des départs et des arrivées à l’OL au 31 juillet. On s’interroge ensuite sur le cas de Nicolas Tagliafico, prochaine recrue des Gones. Bonne idée ou pas ?

Alors que Paulo Fonseca a exposé clairement ses besoins pour la fin du marché, on s’attarde sur le match des gardiens entre Yahia Fofana (Angers SCO) et Dominik Greif (RCD Majorque). On évoque aussi l’épineux dossier Matt Turner, en passe d’être solutionné avec un prêt en MLS du côté des New England Révolution.

Au milieu, deux pistes se détachent avec Pierre Lees-Melou (Stade Brestois) et Tyler Morton (Liverpool FC) alors qu’il reste au moins cinq candidats à un départ chez les Gones.

La grosse page sur le Mercato refermée, David Venditelli, qui a été formé à l’OL, évoque la préparation et les jeunes qui commencent à se montrer. Enfin, dans l’ultime partie, l’ancien président du FC Bourg-en-Bresse-Péronnas évoque sa riche carrière. Bon visionnage.