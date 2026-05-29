OL Mercato : un énorme transfert cet été grâce au FC Barcelone ?

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L’OL pourrait être l’un des grands gagnants de la dernière signature du FC Barcelone, à savoir Anthony Gordon, attaquant de Newcastle, club anglais qui veut le remplacer par Malick Fofana.

L’OL sait que Malick Fofana attire de plus en plus les regards en Europe. Déjà surveillé par plusieurs clubs de Premier League, l’ailier belge de 20 ans est désormais cité dans les plans de Newcastle, qui prépare activement l’après-Anthony Gordon, qui a signé au FC Barcelone.

Le profil du joueur lyonnais plaît particulièrement aux Magpies : vitesse, percussion, capacité de déséquilibre en un contre un. Autant de qualités recherchées pour renforcer un secteur offensif en reconstruction.

Newcastle passe à l’action sur plusieurs profils

Outre Fofana, Newcastle étudie également d’autres options pour le poste d’ailier gauche, notamment Victor Muñoz, Matías Fernández-Pardo et Ez Abde, preuve que le club anglais multiplie les pistes offensives pour sécuriser son mercato.

Mais le Lyonnais reste un nom qui revient avec insistance dans les radars du club de Premier League, dans un contexte où les clubs anglais disposent d’une forte capacité d’investissement.

L’OL face à un dossier stratégique

Pour l’OL, la situation est délicate. Malick Fofana est considéré comme un joueur à fort potentiel sportif et économique. Mais il n’a pas beaucoup joué cette saison à cause d’une blessure.

Le club rhodanien, contraint d’équilibrer ses finances sur le mercato, pourrait difficilement ignorer une offre importante venue d’Angleterre.

Combien pourrait valoir Fofana ?

Selon les tendances du marché et les précédents dossiers similaires impliquant des jeunes ailiers européens, un transfert de Malick Fofana pourrait s’envisager dans une fourchette estimée entre 30 et 50 M€, voire davantage si plusieurs clubs entrent en concurrence.

La Premier League, habituée à faire grimper les enchères, pourrait transformer ce dossier en bataille financière.

Entre intérêts anglais, besoin de stabilité sportive et impératifs économiques, l’OL sait que le dossier Fofana pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato estival. Newcastle n’est peut-être que le premier à se positionner…