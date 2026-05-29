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FRANCE

OM : Longoria veut s’offrir à River Plate un transfert dont il rêvait à Marseille

Par William Tertrin - 29 Mai 2026, 22:10
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Ancienne cible de Pablo Longoria à l’OM, Thiago Almada revient dans le viseur du dirigeant espagnol, désormais à River Plate.

Pablo Longoria n’a visiblement pas oublié Thiago Almada. Déjà intéressé par le milieu offensif argentin lorsqu’il dirigeait l’OM, l’Espagnol souhaiterait désormais attirer le joueur de l’Atlético de Madrid à River Plate.

Selon les informations du quotidien argentin Olé, le club de Buenos Aires travaille activement sur ce dossier à l’approche du mercato estival. Le profil du champion du monde 2022 plaît énormément en interne, notamment à Eduardo Coudet, qui aimerait apporter davantage de créativité à son effectif après une saison frustrante.

Mais ce possible transfert ressemble déjà à un véritable casse-tête économique.

Longoria n’a jamais lâché Almada

Le nom de Thiago Almada n’est pas nouveau dans l’univers marseillais. Avant même son passage remarqué à l’OL, Pablo Longoria avait déjà tenté de suivre de près l’évolution du meneur de jeu argentin, considéré depuis plusieurs années comme l’un des plus grands talents sud-américains de sa génération.

Capable d’évoluer comme numéro 10, ailier ou milieu offensif axial, Almada cochait parfaitement les critères recherchés par Longoria à l’époque à l’OM : jeune, technique, explosif et doté d’un fort potentiel de revente.

Finalement passé par Botafogo puis par l’Olympique Lyonnais sous la galaxie Eagle Football, l’Argentin avait ensuite rejoint l’Atlético de Madrid à l’été 2025.

River Plate pousse, l’Atlético fixe ses conditions

Aujourd’hui, River Plate rêve de relancer le joueur en Argentine. D’après la presse locale, Longoria souhaiterait convaincre l’Atlético de Madrid de céder Almada afin d’apporter un nouveau souffle offensif aux Millonarios. Le problème reste évidemment financier.

Les Colchoneros accepteraient d’ouvrir des discussions uniquement sur la base de 20 millions d’euros pour 50 % des droits du joueur, eux qui avaient investi environ 40 millions d’euros l’été dernier.

À cela s’ajoute un salaire estimé à plus de 3 millions d’euros annuels, un montant considérable pour River Plate. Malgré tout, le club argentin garde espoir, notamment grâce à la volonté d’Eduardo Coudet de faire d’Almada la pièce maîtresse de son futur projet.

Un talent toujours très coté

À 25 ans, Thiago Almada conserve une énorme cote sur le marché sud-américain. International argentin et champion du monde avec l’Albiceleste, l’ancien joueur de Vélez Sarsfield reste perçu comme un joueur capable de faire basculer un match à lui seul.

Son passage à Lyon, bien que bref, avait confirmé ses qualités techniques et sa capacité d’adaptation au football européen (2 buts et 4 passes dé en 20 matchs). Mais à l’Atlético de Madrid, le milieu offensif peine encore à s’imposer durablement dans la rotation de Diego Simeone.

De quoi laisser une petite ouverture à Pablo Longoria… qui continue donc de suivre un dossier qu’il connaît parfaitement depuis ses années marseillaises.

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