OM Mercato : Lorenzi accélère pour sa première recrue !

Le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, serait intéressé par Yacine Titraoui et aurait déjà contacté Charleroi.

À peine arrivé à Marseille, Grégory Lorenzi, officiellement nommé ce jeudi nouveau directeur sportif de l’OM, commence à multiplier les pistes sur le marché des transferts. Le nouveau patron du sportif du club phocéen aurait notamment activé une piste en Belgique, menant au milieu de terrain de Charleroi, Yacine Titraoui.

Titraoui dans le viseur de Lorenzi ?

Selon le compte X @Polprins, souhaiterait attirer l’international algérien à l’Olympique de Marseille et aurait déjà entamé des discussions avec son club. « Grégory Lorenzi veut Yacine Titraoui à l’OM. Prise de contact avec Charleroi et Mogi Bayat, avec qui il a de bons rapports. Charleroi est vendeur pour minimum 12 millions d’euros mais souhaite attendre la fin de la Coupe du monde. Joueur ok mais privilégie l’intérêt de Sunderland », a expliqué l’insider sur le réseau social.

Formé au Paradou AC, Yacine Titraoui a rejoint Charleroi à l’été 2024. International algérien, le milieu de terrain de 22 ans s’est rapidement imposé comme un élément important de l’entrejeu carolo grâce à sa qualité technique, son volume de jeu et sa capacité à se projeter vers l’avant. La saison dernière, il a disputé plus de 30 rencontres toutes compétitions confondues avec le club belge.