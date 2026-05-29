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FRANCE

José Mourinho : le Real Madrid bloque sa signature, Pérez doit d’abord être réélu

Par Wladimir DELCROS - 29 Mai 2026, 13:59
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José Mourinho : le Real Madrid bloque sa signature, Pérez doit d’abord être réélu

Le retour de José Mourinho à la tête du Real Madrid se précise, mais la Maison Blanche n’a pas encore pu officialiser l’arrivée du technicien portugais. La signature du Special One reste suspendue à la réélection du président Florentino Pérez, dont le scrutin est fixé au 7 juin prochain.

Depuis plusieurs semaines, l’accord entre Mourinho et le Real Madrid est présenté comme acquis. Si l’entraîneur passé par Chelsea et l’Inter Milan s’est entendu avec le club, la procédure interne empêche pour l’instant toute officialisation. La direction madrilène doit en effet attendre la confirmation de Florentino Pérez à la présidence avant de nommer un nouvel entraîneur, comme l’exige le règlement du club.

Le président sortant, grandissime favori face à Enrique Riquelme, a pris l’initiative d’organiser ces élections après une saison blanche. En attendant le verdict des socios, le Real Madrid et Mourinho avancent déjà sur la préparation de l’effectif pour la saison prochaine. Le technicien portugais aurait, selon les informations de Foot01, bénéficié de l’intervention de son agent Jorge Mendes afin de faciliter un accord avec Benfica, son club actuel.

La clause de départ à 7 millions d’euros dont disposait Mourinho a expiré, ce qui a nécessité ces négociations supplémentaires. Malgré cela, le club ne pourra enregistrer officiellement sa signature qu’après les élections.

En attendant, le Real Madrid ne s’interdit pas de préparer son recrutement en concertation avec son probable futur coach. Selon Fabrizio Romano, la priorité serait donnée au secteur défensif, Mourinho visant notamment le défenseur français Ibrahima Konaté, sous contrat avec Liverpool. Sa situation personnelle, ainsi que ses choix de carrière récents, font déjà l’objet de nombreux commentaires, comme rapporté dans nos colonnes sur les options étudiées par Konaté.

Quoi qu’il en soit, la Maison Blanche devra patienter jusqu’au 7 juin pour pouvoir officialiser le retour du Special One. Jusque-là, aucune annonce ne devrait être faite du côté du club madrilène.

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