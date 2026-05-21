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FRANCE

Real Madrid : sans Mbappé, Ester Expósito fait sensation au Festival de Cannes !

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 00:00
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Kylian Mbappé (Real Madrid)

Compagne de Kylian Mbappé (Real Madrid, 27 ans), Ester Exposito a fait une apparition remarquée au festival de Cannes.

Le Festival de Cannes continue d’attirer toutes les attentions, et cette année encore, les apparitions sur la Croisette font énormément réagir. Ester Expósito a notamment marqué les esprits lors de son passage très remarqué sur la Côte d’Azur. L’actrice espagnole est apparue dans une robe longue rayée bleu et blanc qui n’a laissé personne indifférent. 

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Ester Expósito s’éclate sur la Croisette 

Très vite entourée de photographes et sollicitée par les regards sur la Croisette, elle a littéralement attiré tous les flashs lors de sa montée des marches et de ses déplacements dans les rues de Cannes. Une apparition d’autant plus commentée que Kylian Mbappé, supposé être lié à elle dans certaines rumeurs persistantes, était absent du festival. L’attaquant du Real Madrid est en effet resté en Espagne afin de préparer le dernier match de la saison en Liga avec son club. 

Kylian Mbappé est resté à Madrid 

De quoi alimenter encore un peu plus les discussions autour de la vie médiatique et personnelle du capitaine des Bleus, souvent au centre de toutes les attentions, même loin des terrains. À Cannes, Ester Expósito a en tout cas confirmé son statut d’invitée très remarquée de cette édition 2026, entre élégance et présence médiatique forte sur l’un des tapis rouges les plus suivis au monde.

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