LOSC, PSG Mercato : Bouaddi, c’est confirmé pour le Real Madrid !

Le Real Madrid serait bien intéressé par le milieu de terrain marocain du LOSC Ayyoub Bouaddi.

Comme l’a révélé le quotidien espagnol AS, le Real Madrid serait bel et bien entré dans la course à la signature d’Ayyoub Bouaddi. Le club merengue suivrait attentivement le milieu de terrain du LOSC depuis plusieurs mois et aurait intensifié sa surveillance à l’occasion de la Coupe du monde 2026. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football français, l’international marocain profite de la compétition pour confirmer tout son potentiel aux yeux de l’Europe entière. Le Paris Saint-Germain ferait également partie des clubs séduits par son profil et suivrait avec attention son évolution.

Le Real Madrid a supervisé Bouaddi pendant Maroc – Écosse

Selon le journaliste d’AS Rubén Martín, des recruteurs du Real Madrid étaient notamment présents lors du deuxième match de poule du Maroc face à l’Écosse (1-0) afin d’observer de près les performances du jeune Lillois. Une présence qui témoigne de l’intérêt concret porté par la Maison Blanche à un joueur déjà très convoité sur le marché.

« Le Real suit sa progression depuis un bon moment déjà, au même titre que plusieurs grands clubs européens », a également indiqué le journaliste Abdellah Boulma sur X. Une affirmation qui confirme que la bataille s’annonce particulièrement relevée dans ce dossier, alors que le PSG surveillerait lui aussi de très près la situation du milieu de terrain de 18 ans.