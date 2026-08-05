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FRANCE

OM : Deux refus relancent totalement l’avenir de Benjamin Pavard

Par Louis Chrestian - 5 Août 2026, 05:41
OM : Deux refus relancent totalement l’avenir de Benjamin Pavard

Benjamin Pavard ne ferait plus partie des plans de l’Inter Milan, qui cherche à alléger sa masse salariale. Après avoir repoussé deux clubs européens, l’ancien défenseur de l’OM pourrait désormais prendre la direction de l’Arabie saoudite.

Pavard refuse Benfica et Galatasaray

De retour à l’Inter après son prêt à Marseille, Benjamin Pavard se retrouve poussé vers la sortie. Selon les informations relayées par Foot Mercato, d’après Tuttosport, Benfica et Galatasaray ont tenté leur chance auprès du champion du monde 2018.

Les deux formations ont toutefois essuyé un refus du défenseur français. À 30 ans, celui dont le passage à l’OM avait été officialisé ne semble pas emballé par ces deux destinations. Sa dernière valorisation est estimée à 40 M€ par Transfermarkt.

L’Inter veut libérer son imposant salaire

Le départ de Pavard constitue un enjeu important pour les Nerazzurri. Le club lombard aurait déjà trouvé un accord avec Tottenham pour Cristian Romero, mais doit d’abord faire de la place dans son effectif et se séparer du gros salaire de l’ancien joueur du Bayern Munich.

Dans le même temps, l’Inter souhaite avancer sur le dossier Moussa Diaby. L’ailier français évolue justement à Al-Ittihad, le club désormais intéressé par Pavard. Une opération pourrait donc faciliter les plans de la direction italienne, même si aucun accord n’est encore annoncé.

L’Arabie saoudite comme porte de sortie

Al-Ittihad représente donc à ce stade la principale porte de sortie évoquée pour Pavard. Reste à connaître la position de l’international tricolore, qui vient déjà d’écarter deux propositions européennes.

L’Inter espère désormais que l’intérêt saoudien débouchera sur une offre susceptible de satisfaire toutes les parties. Le choix final reviendra au Français, sous contrat avec un club qui ne compte plus réellement sur lui.

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