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FRANCE

OM : le départ d’un jeune attaquant se heurte au prix fixé

Par Louis Chrestian - 4 Août 2026, 16:42
OM : le départ d’un jeune attaquant se heurte au prix fixé

Ange Lago se rapproche de Clermont, où il pourrait poursuivre sa progression après deux saisons convaincantes avec la réserve de l’OM. Mais un écart financier persiste entre les deux clubs, tandis que d’autres prétendants restent à l’affût.

Clermont avance pour Ange Lago

Selon nos informations, Ange Lago est très proche de rejoindre Clermont dans le cadre d’un transfert définitif. Le club auvergnat a été séduit par le profil polyvalent de l’attaquant ivoirien de 21 ans, capable d’évoluer dans l’axe ou en soutien.

Encore sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, le jeune Phocéen doit trouver un accord avec les différentes parties. Foot Mercato évoque également un départ définitif du joueur formé à Marseille après son passage par la Foot Academy.

Un écart financier encore important

Si Clermont souhaite boucler son arrivée, le dossier n’est pas encore totalement réglé. La Minute OM précise que la proposition auvergnate reste éloignée des exigences financières fixées par la direction olympienne. Excelsior Rotterdam s’est également manifesté pour un transfert sec.

Une progression régulière avec la réserve

Lago sort d’une saison intéressante en National 2, avec 8 buts en 20 apparitions sous les couleurs de la réserve marseillaise. Il avait déjà trouvé le chemin des filets à 6 reprises en 15 matches lors de l’exercice précédent.

L’attaquant s’est encore illustré récemment en marquant lors du succès en amical contre Yamoussoukro FC (3-0). Il compte aussi deux apparitions en Ligue 1 avec l’équipe première. Un départ doit désormais lui permettre d’obtenir davantage de temps de jeu au niveau professionnel, alors que une autre jeune merveille de l’OM attire déjà les regards.

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