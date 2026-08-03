La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si l’OM comptait renflouer ses caisses avec le transfert d’Azzedine Ounahi (Girona, 26 ans), les supporters olympiens risquent d’être déçus.

L’OM espérait profiter d’une belle rentrée d’argent grâce à Azzedine Ounahi (26 ans) mais le scénario pourrait finalement être beaucoup moins avantageux pour le club phocéen.

Le FC Barcelone s’intéresse bien à Ounahi

Après la blessure de Frenkie de Jong, le FC Barcelone cherche à renforcer son entrejeu et aurait coché le nom d’Azzedine Ounahi. Une opportunité qui pouvait représenter une excellente nouvelle pour Marseille. Lors de son départ vers Girona, l’OM avait négocié un pourcentage sur une future revente du joueur. Ainsi, en cas de transfert à hauteur de sa clause libératoire estimée à 25 millions d’euros, Marseille aurait pu récupérer environ 7,5 millions d’euros.

Une somme importante alors que le club olympien poursuit son mercato estival et cherche à optimiser ses ressources. Mais le contexte a changé. Selon Mundo Deportivo, la relégation de Girona pourrait considérablement modifier le prix du Marocain.

La relégation a fait chuter la valeur d’Ounahi

Alors qu’une clause à 25 millions d’euros existait initialement, Azzedine Ounahi pourrait finalement être disponible autour de 10 millions d’euros. Un tarif beaucoup plus accessible pour le Barça, mais forcément moins intéressant pour l’OM. Avec une vente à ce montant, le pourcentage récupéré par Marseille serait largement inférieur au jackpot espéré.

Cette baisse potentielle de la valeur d’Ounahi représente donc un coup dur pour les finances olympiennes. Alors que l’OM espérait récupérer plusieurs millions d’euros grâce à ses anciens joueurs, le club pourrait devoir revoir ses projections. Le Barça pourrait bien offrir un joli chèque à Marseille… mais finalement loin des attentes initiales.