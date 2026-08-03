L’ASSE pourrait rapidement miser sur une recrue capable de marquer trois buts par match !

L’ASSE pourrait-elle avoir trouvé une piste très sérieuse pour régler son problème de latéral gauche ? Avec la blessure de Ben Old, les Verts doivent accélérer leur recherche afin de renforcer un poste devenu particulièrement fragile. Parmi les profils étudiés, Alexander Warneryd serait de nouveau dans le viseur du club stéphanois. Et le jeune joueur de Tromsø IL vient de livrer une prestation qui ne devrait pas être passée inaperçue.

Warneryd claque un triplé… comme Lepaul !

Alexander Warneryd s’est illustré lors de la large victoire de Tromsø sur la pelouse d’Aalesund (6-2). Le latéral gauche de 20 ans a inscrit trois buts en seulement 23 minutes. Il a trouvé le chemin des filets aux 46e, 54e et 69e minutes. Une performance particulièrement rare pour un joueur évoluant habituellement dans le couloir défensif. Surtout, Warneryd a inscrit ses trois réalisations dans le jeu, sans avoir besoin de tirer le moindre penalty. Une démonstration offensive qui rappelle forcément le triplé inscrit presque au même moment par Esteban Lepaul lors du match amical entre le Stade Rennais et Galatasaray (3-3). Mais le joueur de Tromsø est même allé plus loin en réalisant son triplé sans penalty.

Âgé de 20 ans, Alexander Warneryd a rapidement trouvé sa place dans le dispositif de Tromsø. Arrivé en provenance de Västerås SK durant l’été 2025, il avait été recruté pour environ 8 millions de couronnes norvégiennes. Un investissement important pour le club norvégien, qui en avait fait l’une des recrues les plus coûteuses de son histoire. Depuis son arrivée, le jeune joueur a confirmé son potentiel et démontré sa capacité à apporter offensivement. Son profil semble correspondre à la stratégie actuelle de l’ASSE. Les Verts cherchent régulièrement des joueurs jeunes, polyvalents et susceptibles de progresser rapidement tout en représentant une potentielle valeur marchande.

L’ASSE doit accélérer à gauche

La blessure de Ben Old complique les plans d’Ian Cathro. Le technicien écossais de l’ASSE pourrait avoir besoin d’un renfort capable d’occuper rapidement le couloir gauche. Alexander Warneryd présente plusieurs qualités intéressantes. Jeune, déjà habitué au football professionnel et capable de se projeter dans la surface adverse, il pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu stéphanois. Son triplé contre Aalesund démontre en tout cas qu’il possède un vrai sens du but.

Pour le moment, aucun accord n’a été annoncé entre l’ASSE et Tromsø. Mais la prestation de Warneryd pourrait renforcer l’intérêt des dirigeants stéphanois. Le club doit rapidement trouver une solution pour compenser l’absence de Ben Old. Et le jeune latéral vient peut-être de rappeler aux recruteurs des Verts qu’il possède un profil bien plus offensif qu’un simple défenseur. Reste désormais à savoir si cette démonstration sera suivie d’une accélération concrète sur le mercato.