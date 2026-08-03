L’ASSE continue d’anticiper l’avenir et a détecté un nouveau milieu de terrain prometteur en région parisienne.

L’ASSE poursuit son travail de détection auprès des jeunes talents. Alors que le mercato professionnel occupe une grande partie de l’actualité, les dirigeants stéphanois continuent de préparer l’avenir en recrutant des profils prometteurs très tôt dans leur parcours.

Un milieu box-to-box complet pour son âge

L’ASSE vient ainsi de sécuriser la signature de Magassa El Hadj Housseine, un jeune milieu de terrain né en 2012. Formé à l’Espérance Sportive de Sartrouville avant de rejoindre le Racing, le joueur évoluait cette saison au niveau U14 Régional 1. Son arrivée confirme la volonté des Verts de renforcer leur présence dans le bassin francilien. Magassa El Hadj Housseine présente un profil particulièrement apprécié dans le football moderne.

Milieu de terrain box-to-box, il est capable de se projeter dans les deux surfaces et de répéter les efforts tout au long d’une rencontre. À l’aise techniquement, le jeune joueur se distingue également par sa vision du jeu et sa qualité de passe. Sa capacité à casser les lignes et à faire progresser le ballon aurait rapidement attiré l’attention des recruteurs stéphanois. L’ASSE voit en lui un joueur disposant d’un potentiel important et susceptible de poursuivre sa progression dans un environnement structuré.

Un recrutement préparé de longue date

Le jeune milieu ne rejoindra pas immédiatement le centre de formation stéphanois. Son arrivée est prévue pour juillet 2027. Il intégrera alors les équipes de jeunes de l’ASSE et poursuivra son apprentissage sous les ordres de Kévin De Jesus. Une nouvelle étape importante dans le parcours du jeune Francilien, qui aura encore une saison pour poursuivre sa formation avant de rejoindre le Forez. Ce dossier serait le résultat d’un important travail de détection mené en région parisienne. L’ASSE aurait notamment pu s’appuyer sur ses bonnes relations avec Badaoui Ahmed, manager de l’Espérance Sportive de Sartrouville. Le recrutement aurait également été suivi par Jean-Claude Anquetil, scout stéphanois chargé de la région parisienne.

Grâce à son travail de terrain, le club peut identifier des profils prometteurs avant qu’ils n’attirent l’attention des plus grandes structures françaises. Avec cette signature, les Verts poursuivent leur politique de recrutement tournée vers la formation. L’objectif est de détecter très tôt des joueurs à fort potentiel afin de leur offrir les meilleures conditions pour progresser. Magassa El Hadj Housseine dispose désormais d’une trajectoire claire. Après son parcours à Sartrouville puis au Racing, il rejoindra l’ASSE en 2027 pour tenter de franchir une nouvelle étape. Un pari sur l’avenir qui pourrait, à terme, porter ses fruits pour le club stéphanois.