ASSE : un choix fort de Ian Cathro de plus en plus payant

À une semaine de la reprise de la Ligue 2, l’ASSE semble avoir trouvé plusieurs certitudes. La victoire spectaculaire décrochée face à Venise (4-3), formation de Serie A, a confirmé les progrès entrevus depuis le début de la préparation. Si Jakob Breum continue d’impressionner par son efficacité, un autre enseignement majeur se dégage de cet été : le pari de Ian Cathro avec Maxime Bernauer est en train de porter ses fruits.

Le technicien écossais avait surpris en repositionnant son défenseur central devant la défense dès les premiers matches amicaux. Un choix qui apparaît aujourd’hui de plus en plus cohérent au fil des rencontres.

Bernauer monte en puissance

Face à Venise, Maxime Bernauer a sans doute livré sa prestation la plus aboutie dans ce nouveau rôle. Positionné en sentinelle aux côtés d’Áron Csongvai, l’ancien Parisien a rayonné par sa qualité de lecture du jeu et sa justesse technique.

C’est lui qui est à l’origine du deuxième but stéphanois grâce à une récupération haute suivie d’une passe décisive pour Jakob Breum. Quelques minutes plus tard, il a encore fait parler sa qualité de relance avec une superbe ouverture vers Adam Baallal, passeur sur le quatrième but. Deux passes décisives qui récompensent une prestation complète, marquée également par de nombreuses récupérations et une vraie sérénité dans la construction.

Ian Cathro n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction après la rencontre.

« Je pense qu’il a énormément progressé. Il est très concentré sur l’apprentissage de ce rôle. Jour après jour, il comprend de mieux en mieux ce que nous attendons de lui, et nous voyons des progrès à chaque sortie. Je trouve qu’il fait du bon travail. C’est une situation différente pour lui, mais il s’adapte bien. »

Des mots forts qui traduisent la confiance grandissante de l’entraîneur stéphanois envers un joueur qui pourrait rapidement devenir indispensable dans son système.

Csongvai prometteur, Jaber toujours pas apte

Si Mahmoud Jaber poursuit sa reprise et n’a toujours pas retrouvé la compétition, tout indique que le tandem Bernauer-Csongvai débutera la saison samedi prochain sur la pelouse de Sochaux. Une association qui offre un profil complémentaire : la puissance et le volume de jeu de l’international hongrois d’un côté, la qualité de relance et l’intelligence tactique de Bernauer de l’autre.

Cette évolution profite également à Jakob Breum, auteur d’un nouveau doublé face aux Italiens. Avec désormais quatre buts en cinq rencontres de préparation, le Danois confirme qu’il sera l’une des principales armes offensives des Verts cette saison. Sa capacité à trouver les espaces et à se montrer décisif s’accorde parfaitement avec les transmissions rapides venues du milieu de terrain.

Bernauer, lui, savoure les progrès de son équipe. Au Dauphiné Libéré, le Stéphanois a souligné l’importance de cette victoire avant le début du championnat.

« Chacune des deux équipes voulait gagner. On a affronté une vraie bonne équipe qui venait de battre Galatasaray 3-0 il y a quatre jours. On a réussi à faire de bonnes choses, même s’il y avait de la fatigue en deuxième mi-temps. C’était vraiment important de gagner, parce que ça doit faire partie de notre ADN cette année. »

Si cette montée en puissance de Bernauer se confirme dès les premières journées de Ligue 2, le choix audacieux du technicien écossais pourrait bien devenir l’une des grandes réussites du mercato… sans avoir déboursé le moindre euro supplémentaire.