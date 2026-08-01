ASSE : Les coulisses du stage révèlent un groupe déjà très soudé

À une semaine de la reprise du championnat, l’ASSE a ouvert les portes de son stage à Divonne-les-Bains. Entre séances exigeantes, parties de cartes et séquences plus insolites, les Verts affichent une belle complicité.

Un stage studieux à Divonne-les-Bains

Le terrain reste évidemment la priorité de l’ASSE durant cette préparation. Comme le racontent les coulisses du rassemblement stéphanois, les joueurs ont enchaîné les activations d’avant-match et les oppositions engagées.

À quelques jours du retour à la compétition officielle, le staff cherche à faire monter le groupe en puissance. Les temps de récupération et les repas collectifs rythment également le quotidien des Verts à Divonne-les-Bains.

Le poker et le ping-pong animent les soirées

Dans une publication composée de 13 photos et vidéos, le compte officiel de l’ASSE dévoile une facette plus détendue du séjour. Une partie de poker a notamment réuni plusieurs joueurs, tandis que le ping-pong semble occuper une place importante dans les moments de repos.

Le club a aussi partagé quelques scènes typiques de la vie de vestiaire. Un joueur tente ainsi un poirier, un autre apparaît en slip de bain, pendant que le community manager plaisante sur ces joueurs « difficiles à gérer ». Le « son du stage » accompagne également les moments de détente.

Une cohésion déjà bien installée chez les Verts

Au-delà de l’aspect léger de cette publication, l’objectif est aussi de montrer un groupe qui vit bien. La création de liens solides en dehors du terrain reste un élément important d’une préparation, surtout avant une saison au cours de laquelle l’ASSE sera particulièrement attendue.

Ce mélange de rigueur et de bonne humeur constitue donc un signal positif pour les Verts. Le travail physique n’est jamais très loin, mais la complicité affichée à Divonne-les-Bains confirme que le vestiaire stéphanois aborde la reprise dans une atmosphère sereine.