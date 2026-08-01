À LA UNE DU 1 AOûT 2026
[18:40]PSG Mercato : Mika Godts veut Paris, son agent lâche une énorme révélation
[18:20]FC Nantes : deux nouveaux départs actés chez les Canaris
[18:05]RC Lens Mercato : le transfert record de Mamadou Sangaré est officiel !
[17:40]OM Mercato : McCourt a fixé le prix de Paixão, son principal courtisant s’étrangle !
[17:20]RC Lens Mercato : avant Titraoui, Leca avait tenté un autre talent algérien !
[17:00]PSG Mercato : Ferran Torres a dit oui à Paris, accord imminent avec le Barça ?
[16:40]ASSE : la compo des Verts pour le dernier amical face à Venise
[16:20]ASSE : le verdict est tombé pour Ben Old, c’est un gros coup dur !
[16:00]Stade Rennais Mercato : les détails exacts du deal Charlie Cresswell sont connus
[15:48]OM : Un ancien du PSG démonte la piste marseillaise

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Les coulisses du stage révèlent un groupe déjà très soudé

Par Wladimir DELCROS - 1 Août 2026, 15:28
ASSE : Les coulisses du stage révèlent un groupe déjà très soudé

À une semaine de la reprise du championnat, l’ASSE a ouvert les portes de son stage à Divonne-les-Bains. Entre séances exigeantes, parties de cartes et séquences plus insolites, les Verts affichent une belle complicité.

Un stage studieux à Divonne-les-Bains

Le terrain reste évidemment la priorité de l’ASSE durant cette préparation. Comme le racontent les coulisses du rassemblement stéphanois, les joueurs ont enchaîné les activations d’avant-match et les oppositions engagées.

À quelques jours du retour à la compétition officielle, le staff cherche à faire monter le groupe en puissance. Les temps de récupération et les repas collectifs rythment également le quotidien des Verts à Divonne-les-Bains.

Le poker et le ping-pong animent les soirées

Dans une publication composée de 13 photos et vidéos, le compte officiel de l’ASSE dévoile une facette plus détendue du séjour. Une partie de poker a notamment réuni plusieurs joueurs, tandis que le ping-pong semble occuper une place importante dans les moments de repos.

Le club a aussi partagé quelques scènes typiques de la vie de vestiaire. Un joueur tente ainsi un poirier, un autre apparaît en slip de bain, pendant que le community manager plaisante sur ces joueurs « difficiles à gérer ». Le « son du stage » accompagne également les moments de détente.

Une cohésion déjà bien installée chez les Verts

Au-delà de l’aspect léger de cette publication, l’objectif est aussi de montrer un groupe qui vit bien. La création de liens solides en dehors du terrain reste un élément important d’une préparation, surtout avant une saison au cours de laquelle l’ASSE sera particulièrement attendue.

Ce mélange de rigueur et de bonne humeur constitue donc un signal positif pour les Verts. Le travail physique n’est jamais très loin, mais la complicité affichée à Divonne-les-Bains confirme que le vestiaire stéphanois aborde la reprise dans une atmosphère sereine.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot