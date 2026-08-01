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FRANCE

Stade Rennais Mercato : les détails exacts du deal Charlie Cresswell sont connus

Par William Tertrin - 1 Août 2026, 16:00
Charlie Cresswell (Toulouse)

Le Stade Rennais a trouvé un accord avec Toulouse pour le transfert de Charlie Cresswell. Le montage exact de l’opération vient d’ailleurs d’être dévoilé.

Après plusieurs semaines de discussions, un accord a bien été trouvé entre le Stade Rennais et Toulouse pour Charlie Cresswell. Le joueur de 23 ans va quitter le TFC pour rejoindre les Rouge et Noir, malgré l’intérêt de plusieurs formations anglaises et allemandes.

Champion d’Europe Espoirs avec l’Angleterre il y a un an, Cresswell représentait l’un des dossiers importants du mercato rennais. Le club breton a finalement su faire la différence face à une concurrence étrangère bien présente.

Un prêt payant avec obligation d’achat

Selon les derniers détails en date rapportés par Foot Mercato, l’opération prendrait la forme d’un prêt payant de 2 M€, assorti d’une obligation d’achat fixée à 22,5 M€. Il y aura également 3 M€ de bonus, et le TFC conservera 10% sur une future revente.

La visite médicale de Charlie Cresswell devrait avoir lieu en début de semaine prochaine. Si toutes les étapes sont franchies rapidement, l’Anglais pourrait même participer à la rencontre de préparation programmée le 2 août face à Galatasaray.

Rennes semble désormais proche de boucler une opération qui était une de ses priorités de l’été.

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