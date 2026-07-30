Stade Rennais Mercato : Blas prêt à retrouver Genesio à l’OM cet été ?

Ludovic Blas pourrait être poussé vers un départ du Stade Rennais cet été, avec une destination aussi inattendue que prestigieuse : l’OM.

Alors que le mercato estival bat son plein, une nouvelle rumeur parmi tant d’autres secoue l’actualité du Stade Rennais. Sur X (anciennement Twitter), l’insider Jonathan (@jonathan35001) affirme entendre de plus en plus parler d’un possible départ de Ludovic Blas. « On me parle de plus en plus d’un départ de Blas. Si la rumeur est fondée, la destination paraît surprenante pour un intermittent du spectacle et un joueur qui n’aime pas la pression. »

Interrogé par un internaute sur une éventuelle destination marseillaise, Jonathan a répondu sans détour : « Ouais, on me parle de ça avec une connexion avec Genesio qui le faisait jouer titulaire à Rennes. »

Des retrouvailles entre Blas et Bruno Genesio ?

Si cette piste venait à se confirmer, elle marquerait les retrouvailles entre Ludovic Blas et Bruno Genesio, qui avait largement fait confiance au milieu offensif lors de leur collaboration au Stade Rennais. Sous les ordres du technicien lyonnais, Blas avait disputé seulement 15 matchs, pour 4 buts et 1 passes décisive.

L’idée d’un transfert vers l’OM peut néanmoins surprendre. Jonathan lui-même souligne le contraste entre l’environnement particulièrement exigeant de Marseille et le profil d’un joueur parfois critiqué pour son irrégularité.

Une simple rumeur pour le moment

À ce stade, aucune information concrète n’a confirmé l’existence de négociations entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais concernant Ludovic Blas. Mais le lien privilégié entre Bruno Genesio et Blas pourrait peser dans la balance si l’OM veut accélérer sur le dossier d’un attaquant, même si le prix pourrait être assez élevé.

Si le dossier venait à se concrétiser, le Stade Rennais pourrait perdre un joueur offensif talentueux mais aussi assez irrégulier, tandis que l’OM miserait sur un joueur que Bruno Genesio connaît parfaitement. Pour l’heure, le dossier reste au stade de la rumeur, mais il pourrait rapidement animer la fin du mercato rennais.