PSG Mercato : Monaco cède pour Akliouche, transfert record en vue !

Le PSG a franchi une nouvelle étape dans son recrutement estival. Le club parisien aurait trouvé un accord de principe avec l’AS Monaco pour Maghnes Akliouche.

Le mercato du PSG prend une nouvelle dimension. Après plusieurs prises de contact avec l’AS Monaco, le club de la capitale aurait finalement réussi à convaincre la formation monégasque d’ouvrir la porte à un départ de Maghnes Akliouche. Selon les informations de L’Équipe, une proposition estimée à 50 millions d’euros aurait reçu un accueil favorable du club de la Principauté.

Si les derniers détails financiers et contractuels doivent encore être réglés, l’opération semble désormais entrée dans une phase décisive. Le PSG, récent double champion d’Europe, souhaite renforcer son secteur offensif avec un profil capable d’apporter créativité, percussion et polyvalence.

Un transfert qui ferait exploser le marché de Ligue 1

Cette arrivée potentielle pourrait rapidement devenir le plus gros transfert de l’été en Ligue 1. Le record actuel est détenu par Matthis Abline, transféré du FC Nantes à Monaco pour 25 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter 5 millions de bonus.

Avec une base de 50 millions d’euros, Maghnes Akliouche changerait donc complètement d’échelle et confirmerait la tendance d’un championnat français de plus en plus valorisé grâce à ses jeunes talents.

Pour Monaco, cette vente représenterait une nouvelle opération majeure après plusieurs années de valorisation de ses meilleurs éléments. Le club avait prolongé Akliouche jusqu’en 2028 et espérait initialement conserver son joyau offensif, mais l’intérêt du PSG semble avoir accéléré les discussions.

Akliouche, le profil recherché par Luis Enrique

À 24 ans, Maghnes Akliouche sort d’une saison pleine avec l’AS Monaco. Le milieu offensif a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 7 buts avec 10 passes décisives. Son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à évoluer dans plusieurs zones offensives ont séduit les dirigeants parisiens.

Formé à Monaco, le joueur originaire de Tremblay-en-France a également franchi un cap avec l’équipe de France. Ses performances lui ont permis d’être appelé par Didier Deschamps et de découvrir le très haut niveau international.

Au PSG, Akliouche pourrait incarner une nouvelle génération française voulue par le club. Après avoir misé sur des jeunes talents français comme Désiré Doué ou encore Bradley Barcola ces dernières saisons, Paris poursuit une stratégie mêlant jeunes talents à fort potentiel et joueurs déjà confirmés.

Le PSG tient peut-être sa nouvelle recrue offensive

L’arrivée de Maghnes Akliouche serait un signal fort envoyé par le PSG sur le marché des transferts. En recrutant un international français directement chez un concurrent de Ligue 1, Paris renforcerait son effectif tout en continuant à miser sur des profils capables de s’inscrire dans la durée.

Le dossier n’est pas encore officiellement conclu, mais le plus gros obstacle semble désormais levé. Les prochaines discussions porteront sur les modalités finales de l’opération avant une possible arrivée de l’ancien Monégasque sous le maillot parisien.