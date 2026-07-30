OM : Manchester City accélère pour Rulli, mais le verrou marseillais tient

Geronimo Rulli aurait trouvé un terrain d’entente avec Manchester City. Le gardien argentin de l’OM se serait accordé avec le club anglais, qui doit désormais convaincre la direction phocéenne.

Rulli s’entend avec Manchester City

Le dossier Geronimo Rulli connaît une avancée importante. Selon les informations relayées par Actu Foot, le portier marseillais aurait donné son accord à Manchester City pour un contrat de deux ans.

Cette entente ne signifie toutefois pas que le départ de l’Argentin est acté. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs, sans qu’un montant ou les modalités d’une éventuelle opération aient été communiqués.

Accord entre Manchester City et Geronimo Rulli pour un contrat de deux ans. Les négociations avec l’OM se poursuivent. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2082831613751181755

L’OM conserve la main

Sous contrat à Marseille, Rulli ne peut pas rejoindre les Citizens sans un accord entre les deux directions. L’OM conserve donc la main sur la suite du dossier et peut encore défendre ses intérêts financiers avant de laisser partir son gardien.

Arrivé officiellement à l’OM après son passage à l’Ajax Amsterdam, le champion du monde argentin s’est rapidement installé dans le but phocéen. À ce stade, aucun accord définitif entre Marseille et Manchester City n’est annoncé.

Un gardien expérimenté sur le marché

Né le 20 mai 1992 à La Plata, Geronimo Rulli dispose d’une solide expérience européenne. Sa valeur marchande avait atteint 14 M€ en juin 2017, lorsqu’il évoluait à la Real Sociedad, avant d’être estimée à 8 M€ en décembre 2023 sous le maillot de l’Ajax.

Également reconnu pour son efficacité sur les penalties, le gardien de 34 ans pourrait désormais découvrir la Premier League. Manchester City a franchi une première étape, mais doit encore trouver un terrain d’entente avec l’OM.